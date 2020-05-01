Redmi Note 9 Pro 系列小米 Note 10 Lite　國際版規格定價一覽

Redmi Note 9、Note 9 Pro 及小米 Note 10 Lite 國際版正式發布，為小米在入門至中階增添幾部以性價比為主打的新成員。以下就跟大家分享，Redmi 及小米這幾台入門中階新產品的規格及定價。

Redmi Note 9 Pro 早前已經搶先在印度發布，配備 4 鏡頭組合，包括 6,400 萬像素主鏡頭（1/1.72 吋感光元年、f/1.89、1.6µm 4 合 1 超級像素）、800 萬像素 119 度超廣角鏡（f/2.2）、500 萬像素超微距鏡頭（f/2.4、2-10cm AF）及 200 萬像素景深鏡頭（1.75µm、f/2.4），在中階市場中主打拍攝效能。

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Redmi Note 9 Pro 國際版正式發布，主打 6,400 萬像素主鏡頭。（小米）

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手機配備 6.67 吋屏中鏡 IPS LCD 屏幕（2400 x 1800、20:9 設計），一反潮流配備機側指紋感應，跟電源鍵合併，配備 Snapdragon 720G 處理器、5,020mAh 大電池支援 30W 快充，設有 NFC、加入防水塗層及已經裝備屏幕保護貼。定價方面 6GB + 64GB 版本為 US$269（約港幣 $2,085）、6GB + 128GB 為 US$299（約港幣 $2,318）。

Redmi Note 9 平玩 4,800 萬像素 4 鏡

Redmi Note 9 普通版則是更加入門的選擇，同樣配備 4 鏡頭組合，分別為 4,800 萬像素主鏡頭（1/2 吋感光元件、f/1.79、1.6µm 4 合 1 超級像素）、800 萬像素 118 度超廣角鏡（f/2.2）、200 萬像素超微距鏡頭（2-10cm AF）及 200 萬像素景深鏡頭（1.75µm、f/2.4），雖然對比 Note 9 Pro 稍降一級，但在更入門級的市場明顯有頗大的殺傷力。

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Redmi Note 9 定價更貼近入門級市場，同樣主打 4 鏡頭拍攝功能。（小米）

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Redmi Note 9 配備 6.53 吋屏中鏡 IPS LCD 屏幕（2340 x 1800、19.5:9 設計）、機背指紋感應，全球首發 MediaTek Helio G85 以 12nm 線程製作的處理器、5,020mAh 大電池支援 18W 快充，設有 NFC、加入防水塗層及支援 2+1 真 3 卡設計。定價方面 3GB + 64GB 版本為 US$199（約港幣 $1,542）、4GB + 128GB 為 US$249（約港幣 $1,930）。

小米 Note 10 Lite 不再 1 億像素

小米 Note 10 Lite 亦在今次發布會上登場，作為小米 Note 10 的平價版本，小米 Note 10 Lite 在屏幕、機身大小及重量上，都跟小米 Note 10 非常接近。小米 Note 10 Lite 配備跟 Note 10 相同的 6.47 吋雙曲面 AMOLED 屏幕（2340 x 1080、19.5:9 設計）、屏幕指紋感應，配備相同的 Snapdragon 730G 處理器、5260mAh 大電池支援 30W 快充，設有 NFC、IR 及 3.5mm 耳機插。

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小米Note 10 Lite 將會加入獨有的 Nebula Purple 紫色配色。（小米）

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小米 Note 10 Lite 最主要的改動在鏡頭方面，設有 4 鏡頭組織，以 Redmi K30 的 6,400 萬像素主鏡頭（IMX686 感光元件、1.12µm 4 合 1 超級像素）入替小米 Note 10 的 1 億像素主鏡，另外設有 800 萬像素 120 度超廣角鏡、200 萬像素超微距鏡頭（1.75µm2-10cm AF）及 500 萬像素景深鏡頭（1.12µm）。Sony IMX686 感光元件表現亦非常出眾，到底能否跟小米 Note 10 的 1 億像素鏡頭相比，則要留待測試再作分曉。

小米 Note 10 Lite 定價方面 6GB + 64GB 版本為 €349（約港幣 $2,940）、6GB + 128GB 為 €399（約港幣 $3,360），將會在5 月中正式推出。