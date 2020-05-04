《動物之森》武士刀現無限複製 Bug 網民賣 300 張機票圖利？

《動物之森／動物森友會》推出初期，曾經有道具無限複製的 Bug 出現過，只是在一次更新過後就告修復。 但想不到類似的複製 Bug 仍然存在於遊戲中，而且今次更牽涉到「有價有市」的道具「武士刀」！

有一定危險性的複製 Bug

利用遊戲的編程漏洞（Bug／Glitch）為自己製造便利，一向是遊戲界不成文的玩法之一，但今次的道具複製與我們早前介紹的不同，可能會做成遊戲功能故障，重則「壞 Save」，以下就不提供詳細教學，只略為描述新道具複製 Bug 的運作概況。

此 Bug 要求玩家在房間內堆滿東西，再將需要複製的道具以獨特的方式移動，完成後就會在另一位置出現一模一樣的道具，由於此法只適用於 2x1 大小的道具，故罕見而符合條件的武士刀就成為了目標。

武士刀需要呂遊的回禮才能入手，一套還有 5 種不同顏色，不靠朋友不靠 Bug，要儲齊的確十分困難（林勇 攝）

武士刀湧現道具市場？

在新的複製 Bug 被發現前，武士刀是極為罕見的道具，故在各大 Facebook 群組、動森交易網站 Nookazon，它的售價都一直高企，最高可以叫價 300 張里數機票一套

武士刀最高曾叫價 300 張里數機票一套（圖 Nookazon）

然而當複製 Bug 重現後，在 Nookazon 上出現的武士刀大量增長：

目前武士刀的價格已大幅下跌，有人甚至只要求一枚星星碎片/一張機票就有交易

雖然如上文提到，新的複製 Bug 存在一定風險，但相信不少玩家都已經躍躍欲試，而之後在新版本推出之前，市場上應該會繼續出現大量的武士刀吧？

資料來源：YouTube、Nookazon