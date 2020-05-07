HK Express 「靈活飛」買機票實測：行程無限次靈活更改有何限制

受疫情影響，為減低受感染的風險，不少人都盡可能留在家裡。而數個月都不能旅行，對於熱愛旅行的香港人簡直是心癢難耐，但又未能預計全球疫情狀況，所以大家都仍未敢武斷出手買機票。不過，目前仍處於停飛狀態的 HK Express 就推出「靈活飛」的活動，大推無限次更改，實際玩法到底是怎樣呢？

HK Express「靈活飛」

疫情初期，應該有不少人的旅行計劃被打亂，申請了假期但結果不能飛，還要擔心機票﹑酒店的退款和改期事宜。HK Express 新推出的「靈活飛」可說是為目前的環境度身訂造的方案，如旅客購買機票時，加購「靈活飛」的話，就可以最遲出發前 3 小時無限次免費更改行程。換言之，就算本來安排好的日子飛不了（或當地仍受疫情困擾），也可以免費更改，甚至多次出現相同的不幸情況也可以再次更行程（出發前 3 小時更改），比以往的機票靈活。

選擇乘搭 HK Express 的話，價錢或是最大的吸引力，以往旅客可能不會加購太多服務，盡量壓低機票的成本。而 HK Express 亦好似考慮到旅客的需要，現推出限時優惠，由即日至 5 月 17日，只要加 $50 就能享有「靈活飛」服務（原價為 $250）。

「靈活飛」實測

筆者嘗試在 HK Express 搜索 4/8 至 11/8 由香港出發到東京的機票，加購「靈活飛」後票價為 $298，更同時享有「U-First」的免費優先辦理登機手續、優先處理託運行李及快捷登機服務。「靈活飛」雖可以無限次免費更改行程，不過如更改日期的票價較高的話，旅客亦要補回差價。而且，旅客只能更改 HK Express 官網上正在出售的機票的日期和時間，不能更改出發地和目的地。

資料來源：HK Express