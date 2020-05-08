iPhone 12最接近實機渲染圖曝光 或有4個型號、新Mini細部過SE

Apple每年iPhone出完立即有下代新手機傳聞已成慣例，繼傳足幾年的iPhone SE 2020終於推出後，大家焦點又集中到9月的iPhone 12，不停有相關「流出」渲染圖，除了價錢和外形設計等消息，還有最新型號資料和「非常接近實機」的圖片？

早前科技爆料名人Jon Prosser在Twitter表示iPhone 12會有4個型號及售價偏低，全系列以OLED屏幕和5G為基礎，這些某程度上都不「意外」。不過當中最令人在意的，是4個型號中最細的5.4吋只售649美元（約港元5030），比iPhone 11的699美元便宜了不少，此型號坊間暫稱為iPhone 12（Mini），事關它非常小巧，甚至比剛推出的iPhone SE 2020更細部，如果這傳聞屬實，其市場定位實在令人摸不著頭腦。

根據Jon Prosser的爆料外媒列出４部iPhone 12的型號和售價。（AppleHub Twitter）

除了Jon Prosser的說法外，科技網站《PhoneArena》早前也釋出一系列新渲染圖，同樣有4款大小的iPhone 12，型號分別為iPhone 12（Mini）、iPhone 12（MAX／PLUS）及配備3鏡頭與Lidar感應器的iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，而著名科技自由撰稿人Gordon Kelly也指《PhoneArena》此次的渲染圖非常接近實機，按Apple近年由Tim Cook掌舵後偏向保守的做法，這幾部新機的設計和名字都很正路。此外，也有消息指因為肺炎疫情影響，Apple今年會把原定9月推出的新iPhone推遲到12月才發布，到底最後會否成真就要等多幾個月才有分曉。

Jon Prosser於前幾天已搶先爆出Apple新機的詳細資料。（Jon Prosser Twitter）

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資料來源：Jon Prosser Twitter、PhoneArena

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