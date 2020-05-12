跟郭富城用UE Live 舞台鑑聽耳機 UE Live to GO 首發優惠

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郭富城舉行《鼓舞 動起來》網上慈善演唱會，身型造型全部keep得好，贏盡掌聲，網民連佢條褲係香港出品都搜尋得到！勁！但你又知唔知城城用甚麼型號的耳機？

郭富城舉行《鼓舞 動起來》網上慈善演唱會直播截圖。

↓↓↓郭富城《鼓舞 動起來》演唱會官方有型發相↓↓↓

原來郭富城一直是使用UE ultimate ears出品，型號為舞台演出者常用的UE Live。剛好，同系列最新款式UE Live to GO 在5月10日突擊發表，to GO是UE的新產品線，而冠上Live的型號都代表級數可以讓專業藝出家戴上台使用！

這款UE Live to GO改良自同款的CM版，是一隻不用做耳模，一買即用的universal fit耳機，規格特點跟CM客製版相同，使用了UE專利混合聲學結構 (hybrid acoustic architecture)，使用6動鐵1動圈，再加1粒True Tone Plus單元的8單混合組合。

4隻色包括：透明 (Clear) / 黑色 (Solid Black) / 透明黑 (Translucent Black) / 透明藍 (Solid Blue)。當然跟城城就要揀透明版啦，現時它正在做早鳥優惠價，售$11,999 (客製版為$18,999起) 有興趣自己找代理thinking group的facebook了解。

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