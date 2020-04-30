【開箱試玩】Acoustune ST1000 日本CM客製耳機 羽生結弦愛用品牌

筆者向日本耳機品牌 Acoustune 訂製的ST1000 CM倒模耳機，3月尾在香港倒耳模，想不到20日就製作完成寄到香港！筆者使用了一星期，現在送上試玩報告。

筆者先購買了連日本溜冰王子羽生結弦都愛用的金閃閃Acoustune HS1695 Ti（點擊進入文章）拿去改模，至於ST1000 CM耳機升級計劃亦有另文介紹（點擊進入文章）。而本文就是筆者收到訂製耳機後的「真實試玩報告」，希望給各位參考。

手工精美．希望大貨包裝更精緻

ST1000使用Acoustune升級線平常用開的輕金屬盒，都算靚仔。（鍾世傑 攝）

收貨後第一印像：ST1000使用Acoustune升級線平常用開的輕金屬盒，都算靚仔，不過其實盒內可以提供一些固定耳機／駁線用的海棉，再搞張ST1000計劃「證紙」，突顯日本貨的精美就更perfect。

Acoustune ST1000不像一般三廠CM／半模玩法，保留了75％的原裝金屬腔體機殼。（鍾世傑 攝）

耳機本身，Acoustune ST1000 CM計劃不像一般三廠CM／半模玩法，保留了75％的原裝金屬腔體機殼，及原汁原味的聲底，筆者選用的耳機為金色耳機Acoustune HS1695-Ti、耳模揀了無色透明。3D打印的耳膠非常通透，日本職人可能砌開高達模型、打磨手功精細，手油亮面保護漆無筆觸痕跡。（另有其他選擇、詳見此文：點擊進入文章）

筆者選用的耳機為金色耳機Acoustune HS1695-Ti、耳模揀了無色透明。（鍾世傑 攝）

+ 3 + 2

圖左是HS1670 SS不鏽鋼版耳機，用來對比CM化前／後兩者的大細。（鍾世傑 攝）

原裝底殼及所有螺絲都會還給你，如果你不喜歡CM化後的聲音，更可加錢還原。（鍾世傑 攝）

配戴感：日系CM 短耳導管不局束

Acoustune HS15／16系列出名機身重，戴久了耳仔蠻累的，使用ST1000 CM改模後，配戴感即時舒服了很多。記者曾用過Westone、JH Audio及Fender的CM耳機，都屬長耳管、大機身勁貼耳的「舞台IEM」做法，但Acoustune的日系CM風格有點不一樣：

改模後配戴感舒服很多，耳模跟耳窩之間有極度小的空間，自在不局束，也無明顯漏聲。（林勇 攝）

有甚麼不一樣？首先其耳模導管比一般美式CM短、沒有那種「隊」到很入的壓迫感，聽耳機達人 Cato Mak 教路，原來日本廠向來都傾向用短模。代理又跟我說，HS15/16系是動圈機，如改變導管長度會改變其聲音風格。

另外，戴上後覺得耳模跟耳窩之間有極度輕微的空隙感，最初有點不習慣，但戴多2日後發現是心理作用，其實貼合度剛剛好。代理表示acoustune本身概念是想做鬆一點，因為它不是舞台用IEM，鬆一點日常生活中著脫使用更自在。那它有否滴聲問題呢？因為動圈耳機本身的面殼就不是100%密閉，沒播歌時，外來聲音的確有輕微滲入，但筆者在很安靜的工作室內用黑磚開80度試聽，再問同事有否聽到我播放的音樂，他們卻表示沒問題，要身貼身的距離才聽到，那應該可以放心吧。（補充：代理Soundwave audio表示會將意見向廠方反映，大貨或會作出相應微調。)

使用SONY NW-WM1A ／ 原廠4.4mm平衡機線（鍾世傑 攝）

試聲：CM隔音令分析力及層次感再提高

Acoustune HS1695-Ti 內層箱體使用了鈦金屬 Titanium，CM化後外層底殼被膠料取代，除做到輕量而貼服，更重要是隔音能力大提升，飛走背景雜聲後細節分析力再度強化。聽森田博子《將愛注入水之星》，女聲中高頻甜美但不過度飽滿，人聲靠前，與樂器之間的分離感及線條更清晰。

此外，ST1000在改模時，可加錢將耳機單元接駁到插頭中間的接線升級，筆者選用了鉑金接線，雖未至於大大的改變HS1695-Ti聲底，但就多了「暖聲」感覺。如想管樂／電子樂的聲音更鏗鏘明朗，可選用純銀接線。