The Last Dance | 米高佐敦著用AJ1s蘇富比高價開拍 簽名版破百萬

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【米高佐敦 AJ1 拍賣】最近一套紀錄片《The Last Dance》大熱，記載籃球之神 米高佐敦（Michael Jordan）在NBA職業生涯中部分從未曝光片段，並再次引起全球NBA籃球fans熱烈討論，國際知名拍賣行 蘇富比（Sotheby's）「巧合」地拍賣一雙佐敦84-85球季中穿過、稍稍殘舊的簽名版Air Jordan 1s球員版籃球鞋，以15萬美元（約117萬港元）底價開拍！

蘇富比拍賣佐敦著用Air Jordan 1s，有簽名極度珍貴，底價15萬美元 【Sotheby截圖】

蘇富比拍賣（Sotheby's）的「The One | MJ's Air Jordan 1s」，是1985年米高佐敦（Michael Jordan / MJ）著用，尺碼US13/13.5號、 芝加哥公牛主色：紅、白、黑配色，由Nike為MJ提供的「落場」版籃球鞋，有眼利的佐敦Fans亦在《The Last Dance》中紀錄片或以往有關MJ、芝加哥公牛隊的紀錄片中，也有發現84-85年球季中MJ穿上的第一對贊助球鞋，Air Jordan 1的出現亦改變了後來NBA球鞋的規定，例如開始出現球員個人「Player Edition」標誌球鞋、寧願被NBA罰款也要穿上彩色球鞋等，加上此拍賣品右鞋內側更有米高佐敦親筆簽名，彌足珍貴。

《The Last Dance》將提前在美國時間本月19日於美國《ESPN》上映，屆時影片將剪輯成10集，可惜香港Netflix並不播放。（影片截圖）

現正在美國紐約 Sotheby 競投中的Air Jordan 1 上星期末開始，將於美國時間5月18日中午12時結束，截稿時已有9個叫價，現時叫價已達17萬美元（約132.6萬港元）。

而有記錄最貴的Air Jordan，是一雙Air Jordan 12的落場簽名版，稱為「Flu Game」：1997年NBA總決賽第5場比賽中，米高佐敦患上嚴重感冒帶病上陣，更個人取得38分贏出賽事並在第6戰擇下第5個NBA總冠軍。其後MJ著用的AJ12加上簽名，轉送予當時比賽場地達他中心（Delta Center）球童Preston Truman，Preston後來以5,000美元放於網上拍賣，最後以破紀錄104,765美元（約817,167港元）成交，成為有記錄以來最昂貴的Air Jordan球鞋，但這次蘇富比拍賣由底價起已打破這紀錄！

米高佐敦將當時比賽AJ12球鞋轉贈球童，結果以超過10萬美元售出 【Sports Illustrated】

資料來源：StockXSotheby's

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