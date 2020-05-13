黑鯊 Black Shark 3 Pro 電競 5G 機上手玩　多 2 粒掣食雞無難度

黑鯊 Black Shark 3 Pro 正式推出，作為香港 5G 市場首台電競手機其實並非最大賣點，配備頂級的規格自然是理所當然，上一代開始加入的屏幕壓力感應自然繼續保留，最大賣點其實是機頂多咗 2 粒實體遊戲掣！

黑鯊 Black Shark 3 Pro 是首台屬電競規格的 5G 手機，不論是高階版的 Black Shark 3 Pro 及普通版的 Black Shark 3，同樣起用了最高階的 Snapdragon 865，外加 Andreno 650 的 GPU，令 ALU及圖像像素合成能力提升 25%，更用上 UFS3.0 儲存及 TurboWrite 技術，大幅提升讀寫能力。

Black Shark 3 Pro 加入一對類似遊戲控制器 LR 鍵的實體升降按鍵。（區慶威攝）

Black Shark 3 Pro 及 Black Shark 3 分別配備 7.1 吋及 6.67 吋 AMOLED 屏幕，支援 90Hz 畫面更新率，支援 10bit 色域，通過了 HDR10+ 認證；而作為一台電競手機，Black Shark 3 系列更支援高達 270Hz 的屏幕採樣率，另外單點觸控及最低多點觸控的延時更分別低至 24ms 及 28ms，大幅拋離一般市場上只有 120Hz 屏幕採樣率的對手。

↓↓ Black Shark 3 Pro 升降按鍵全面睇 ↓↓

Black Shark 3 保留了源自上一代的屏幕壓力感應按鍵，可以在屏幕上設定 2 個範圍，用戶只需用力按壓，就可以作為按鍵一樣作輸入用途。而 Black Shark 3 Pro 更特別在平常機身右側（遊戲時機頂），加入一對類似 LR 鍵的實體升降按鈕，在進入遊戲的時候會自動升起，提供 1.5mm 的鍵程，而且跟屏幕壓力感應按鍵一樣，可以自由設定對應遊戲中的任何按鍵，打 PUBG 可以簡單設定一邊開槍、一邊瞄準器，就可以輕鬆食雞。

↓↓ Black Shark 3 Pro 系列機身全面睇 ↓↓

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Black Shark 3 Pro 及 3 為支援用戶高用量打機的需要，分別配備 5000mAh 及 4720mAh 大電池，而且支援 65W 快充，配合內建電池的雙電池設計，可以進行電壓分擔，充電功率提升之餘，單獨放電亦可以減低發熱及更穩定的供電，達到 15 分鐘充電 50%、38 分鐘充電 100% 的效率。Black Shark 3 系列機背設有18W 的磁吸充電埠，方便進行遊戲時不受阻礙的充電。

Black Shark 3（左）及 Black Shark 3 Pro 正式在香港推出，是首台支援 5G 的電競手機。（區慶威攝）

Black Shark 3 系列支援 5G 及 WiFi6，而且以 X + X 的天線佈局，令用戶玩遊戲時可以有更好的接收。手機更使用「三文治」式 液冷散熱系統，以上下兩邊導熱管為主機板散熱。Black Shark 3 Pro（12GB RAM + 256GB ROM）及 Black Shark 3（8GB RAM + 128GB ROM）定價分別為 $6,888 及 $4,498，前者暫時只提供黑色配色，銀色未有推出計劃；而後者則同時提供黑、銀兩種配色。