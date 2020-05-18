蘋果AR眼鏡Apple Glasses傳明年現身著名爆料YouTuber話見過實物

【蘋果AR智能眼鏡Apple Glasses傳明年上市】言猶在耳，Apple著名分析師郭明錤上星期才預測，蘋果將最早於2022年發表首款AR智能眼鏡「Apple Glasses」；不過，另一著名爆料YouTuber、「Front Page Tech」主持Jon Prosser則睇法不同，他在Twitter推文指Apple Glasses將於明年2021年3月至6月間面世。

蘋果Apple Glasses在2022年發表的消息言猶在耳，即重溫Apple著名分析師郭明錤最新報告預測（點擊放大圖片細睇詳情）：

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YouTube頻道「Front Page Tech」主持Jon Prosser算是近日聲勢比較大的另一位Apple爆料人，最新戰績是成功預測iPhone SE的發佈日期。Joe Prosser在Twitter發推文稱已經見過蘋果AR智能眼鏡Apple Glasses的實物，指它們超級有型云云，又話會在短期內展示給網民看（點擊放大圖片細睇詳情）：

I can’t believe I’m going against Kuo on this one... but I believe he’s wrong.



Apple Glasses are aimed for March-June 2021.



Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀



Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8 — Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020

Jon Prosser說估不到今次會不同意郭明錤的預測，但相信對方的說法錯了。Prosser認為蘋果AR智能眼鏡Apple Glasses將於明年2021年的3月至6月期間發表，上市時間則要等到2022年。

點都好，Apple近年發表不少新產品，往往在發表後大半年才正式推出。好像蘋果智能腕錶第一代Apple Watch在2014年9月發表，卻於2015年4月才公開發售；家居智能語音助手HomePod也是在2017年6月發表後等到2018年2月才上市；至於AirPower 無線充電板發表後，因過熱等硬件技術問題未能解決而上市無期。

資料來源：pocketnow