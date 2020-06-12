小米 POCO F2 Pro 5G 高性價比電競機　香港定價速報

POCO F2 Pro 5G 香港定價公布，是小米旗下 POCO 第二部在香港推出的高性價比產品。沿用中國市場 Redmi K30 Pro 標準版規格，起用 Snapdragon 865 處理器、彈出式前鏡及配備大型 VC 液冷設計的LiquidCool 2.0 技術之外，更加支援 5G 網絡。

POCO F2 Pro 5G 是小米在香港第二部以 POCO 品牌推出的手機，主打賣點基本上跟 2 年前推出的 POCO F1 相同，同樣以抵玩價錢，配備刻下最強處理器及為電競加入 VC 液冷技術。今次 POCO F2 Pro 5G 起用現時 Android 陣營最強 Qualcomm Snapdragon S865 處理器，而且起用配備大型 VC 液冷設計的LiquidCool 2.0 技術，繼續以中階定價狙擊旗艦機市場。

POCO F2 Pro 5G 使用彈出式前鏡設計，達到真全面屏效果。（區慶威攝）

F2 Pro 5G 的 Snapdragon 865 平台，以 Kryo 585 八核心處理器配合 Adreno 650 圖像處理器，加上超高速 LPDDR5 記憶體及最新的 UFS 3.1 儲存記憶，為手機提供極高的讀寫速度。至於 LiquidCool 2.0 散熱系統則用上市場上最大面積的 VC 液冷散熱板，以及多層石墨和石墨烯，為手機高效能運作時散熱。手機內建 4,700mAh 大電池，支援 30W 快充。

POCO F2 Pro 5G 規格跟中國市場 Redmi K30 Pro 標準版相同，設計上繼續使用上一代 Redmi K20 Pro（香港版小米 9T）的彈出式前鏡設計，令 6.67 吋 AMOLED 全面屏能夠達到 92.7% 的屏佔比，打機的時候自然更加順手；不過 POCO F2 Pro 5G 亦跟 K30 Pro 一樣，屏幕更新率雖然達電競級的 180Hz，不過屏幕更新率則就只有平傭的 60Hz。手機支援 HDR10+、 DC 調光和陽光模式 2.0，顯示方面獲得德國 TÜV Rheinland 全局護眼認證。

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POCO F2 Pro 5G 配備了 4 鏡頭的主鏡頭模組，分別為為 6,400 萬像素主鏡頭（1/1.7” Sony IMX686 感光元件、1.6μm 4 合 1 超大像素、OIS）、500 萬像素支援自動對焦的 50mm 長焦微距鏡（3 至 7cm）、1,300 萬像素 123 度超廣角鏡（1.12μm）及 200 萬像素的人像景深鏡頭。支援最大 8K 影片拍攝，另外彈出式前鏡頭為 2,000 萬像素，支援 120fps 慢鏡自拍。

POCO F2 Pro 5G 香港定價 $4,399，將會推出 8GB RAM + 128GB ROM 版本，設有鋼鐵灰、電光紫、霓虹藍 3 種配色選擇。將於 6 月 16 日開賣，在 12 日早上 10 時至 21 日期間於小米香港官網預購或購買，即可使用積分兌换 1 年碎屏保障服務（$349）；12 日早上 10時至15日期間於小米預購即送 Amazfit 運動手錶青春版砂岩灰（$479）或小米藍牙項圈耳機黑色（$369）；於 csl. 及 1O1O 預購同樣可獲贈 Amazfit 青春版砂岩灰；於豐澤預購可獲贈小米手環 4 及 12 個月屏保，數量有限送完即止。另外由 6 月 16 日早上 10 時至 21 日父親節活動期間於小米購買 POCO F2 Pro 5G，即可享有額外 600 積分，可兌換小米手環 4（$219）。