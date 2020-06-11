小米手環 5 發表：屏幕更大電量更強！但動漫聯乘錶盤才是重點？

小米手環系列自推出以來一直以性價比享譽盛名，今日（6 月 11 日）更迎來了第五代產品，以同樣便宜的價格帶來功能更多、屏幕更大的小米手環 5。

小米手環 5 在外觀上的最大變化在於屏幕加大至 1.1 吋，對比上一代小米手環 4，在可視面積上增加了 20％。今代的屏幕依然是全彩設計，而叫我們十分驚喜的，是小米找來了不同的動漫品牌作聯乘：

作為健康監測用的工具，小米手環 5 在內置的感應功能上都有大幅強化，例如運動監測方面就將可以記錄的運動由 6 種增加到 11 種，更可以實時監測分析心率、配速、卡路里消耗等等數據。另外，睡眠監測亦由夜間限定改成全天侯監測，即使是小睡片刻都會記錄。

今次小米手環 5 將推出兩個版本，分別為標準版以及 NFC 版，NFC 版除了可以用內置的 NFC 功能在中國內地使用信用卡付款功能，在心率監測的傳感器上亦有升級。

NFC 版本的小米手環 5 心率監測精準度提升 50％，並會加入心率過高等異常預警（圖 小米）

小米手環 5 的兩個版本將於 6 月 18 日在中國內地市場推出，定價分別為 189 人民幣（標準版）及 229 人民幣（NFC 版），按功能、配置而言，小米手環 5 依然可以堪稱同類產品中最抵玩的選擇。

資料來源：小米