Super Mario Maker 2 涉辱華全中國下架　又因自由玩法「惹出禍」

數碼生活
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【Super Mario Maker 2 涉辱華 中國下架】近年中國對遊戲的打擊越趨猛烈，除收緊遊戲審核的標準，連水貨遊戲的市面都受到明顯影響。大熱的《動物之森》日前就因為遊戲內出現涉及政治和疫情的圖片，突然在中國各大網上購物渠道下架。這個浪潮現已沖到《Super Mario Maker 2》（超級瑪利歐創作家2）身上，沒想到這隻創作 Mario 關卡的遊戲，也同樣因為「太自由」被中國封殺。

《Super Mario Maker 2》

《Super Mario》可能是不太熱愛遊戲的人，也會接觸過的超大熱遊戲，Nintendo 甚至提供機會，讓玩家可以自行創作獨一無二的關卡。《Super Mario Maker 2》在 Switch 上更是進一步提供大量的素材，如果上 Youtube 搜尋玩家的設計，大多數會找到通關率極低的變態關卡。而《Super Mario Maker 2》在中國突然下架的原因，就正正和遊戲內可以自由創作關卡有關。

《Super Mario Maker 2》的關卡出現涉諷刺政治的內容（圖片來源：ettoday）

再一次太自由出事

由於中國國行的 Switch 遊戲，只有 3 隻能通過審批推出（《Mariokart 8 Deluxe》﹑《Super Mario Odyssey》﹑《Super Mario Bros.U Deluxe》），因此《Super Mario Maker 2》在中國只能購買水貨遊戲。有玩家就發現，在中國各個網購平台突然找不到《Super Mario Maker 2》，經網民討論後發現或如《動物之森》被禁原因類似，自由玩家涉及政治和諷刺成份。

《Super Mario Maker 2》的玩家創作關卡中，發現有部分關卡名有諷刺成分，如「朱明錦衣衛，大清文字獄，不及振梁家貴族禁評」，甚至用戶名稱用上「8964」，因此這遊戲就突然在網購平台消失。當然，已購買的遊戲仍可以遊玩，仲要再入手就非常困難，照這種一涉及敏感內容就「被消失」的情況，中國玩家將來可能要玩水貨遊戲也不容易。

↓↓↓放大下圖睇中國網民的討論內容↓↓↓

↓↓↓SWITCH《動物之森》淘寶全面下架！全因玩家DIY設計出事？↓↓↓

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資料來源：ettoday

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