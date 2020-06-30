小島秀夫都撐！Cyberpunk 2077 黃背囊親身試 激似《死亡擱淺》

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【小島秀夫 死亡擱淺】《Death Stranding》神檯級製作人小島秀夫，日前於Twitter上公開示範一個黃色背囊，外貌與遊戲中主角背包十分相似，但看真一點原來是另一款2020年尾推出的遊戲宣傳品，莫非連小島神也作反了？

在《Death Stranding》中主角都是背上黃色背包進行運送工作 【PlayStation圖片】

《死亡擱淺》（Death Stranding）、《Metal Gear》系列製作人小島秀夫被譽為神級製作人，Game界地位超然，日前於Twitter上載了數張相片，背上一個黃色背包，有如小島神旗下製作室Kojima Production並加盟PlayStation後首部AAA級大作《死亡擱淺》的主角Sam Porter Bridges送貨員背包，但細心一看：原來是CD Projekt RED於11月19日推出的《Cyberpunk 2077》（電馭叛客 2077）背包，這位名製作人都來支持一下波蘭第一大廠的待望作！

小島秀夫著用Cyberpunk 2007背包逐格睇【點圖放大】

▼▼ 重溫 小島神 《Death Stranding》爆機評測 ▼▼

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