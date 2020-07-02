華為受美國禁令影響已經一年有多，雖然不少科技迷都希望等到解禁的來臨，不過隨著中國政府漠視主流民意粗暴在香港通過國安法，美國聯邦通訊局亦隨即將華為及 ZTE 列為國家安全威脅，恐怕大家期望的解禁將遙遙無期。

華為及 ZTE 兩大中國的手機製造及 5G 流動網絡基建供應商，正式被美國聯邦通訊局（FCC、Federal Communications Commission）列為國家安全威脅，意味著美國的網絡商、政府部門將不可以利用聯邦撥款去採購或使用由華為及 ZTE 生產的產品及零件。

↓ 華為及 ZTE 多次受 FCC 決定影響 ↓

根據TechCrunch報道，其實早在上年 11 月，美國聯邦通訊局已經將華為及 ZTE 初步判斷為國家安全威脅，不過因為各種調查及審核所有相關資訊需時，美國聯邦通訊局才會在大半年後才正式宣布。在過去兩個月，美國商務部放寬禁令，讓當地網絡商可以跟華為合作發展 5G 網絡；不過現時聯邦通訊局的決定一出，將會令網絡商處於一個兩難的位置。

現階段，美國聯邦通訊局的決定，將會限制為數達 US$ 85 億的聯邦撥款，不可以用於採購華為及 ZTE 的產品及零件。有關撥款，原本是用作為網絡商發展 5G，添置及更換網絡基建零件之用。聯邦通訊局的決定除代表新發展的基建將不再使用兩家廠商的零件之外，聯邦通訊局亦在聲明中明確表示，將會在現有網絡基建中，尋找出現時正在使用的不可靠產品，並陸續更換。

美國聯邦通訊局發言指出，不可以容許中國政府，有機會去利用通訊網絡的弱點，及削弱美國重要的通訊網絡基建。雖然在過去兩個月，市場隨著美國商務部放寬網絡商跟華為的合作，而對後者解禁抱有不少的期望；不過隨著美國聯邦通訊局的最終決定，相信華為可以解禁的機會，將會是遙遙無期。