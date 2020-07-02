變頻冷氣用2小時關1小時較慳電？網民驚訝指經常開關只會更耗電！

夏天天熱又潮濕開冷氣好正常，就算朝早午間頂到，夜晚都好難在高濕度兼高熱環境下入睡。台灣討論區PTT有網民分享自己為了慳電，使用變頻冷氣往往「每開2小時、關機休息1小時」，震驚其他網民，紛紛提醒如此用法更加浪費電力！

最近有網友在台灣PTT八卦板發帖，表示因為天氣已熱到不能不開冷氣的地步，但同時想慳電費，因此經常只開1、2個小時便關掉，給予冷氣機1個小時休息時間再重新啟動，不禁好奇「這樣會比較省錢嗎？還是乾脆就開著不要關了比較省？」

「開2休1」做法在PTT引起爭議，網民勸阻說使用變頻冷氣不用時常開關，這樣做反而更耗電。（資料圖片）

樓主提到使用大金變頻冷氣。一眾網民睇到都覺得不妙，紛紛留言指正「開2休1」是誤用變頻冷氣了，不只不慳電，經常休息再啟動壓縮機，還會比持續長開更耗電（來源：PTT擷圖；點擊放大圖片細睇）：

有人解釋冷氣最花費電力的時候是剛開機，因為要迅速令溫度回落，之後室溫穩定後便會慳電，最慳電時關機是無解。有人指變頻冷氣不用開開關關，否則就失去意義，因為系統自己會決定幾時應該停下；重新啟動壓縮機反而最耗電。甚至有人帶點誇張地說：「你開24小時2會比開關十次還省」。網民提議樓主如果要為變頻冷氣慳電，不應在4小時內開關；或自行調高1至2度再配合電風扇降溫較為化算。

台電官網說明指，變頻冷氣機可以控制壓縮機的運轉頻率，剛啟動時由於溫差大，會以較高功率運轉，來達到快速降溫的效果，等到室內下降至設定之溫度，會改為較低頻率運轉維持低室溫。能夠發揮慳電效果全賴低頻運作及減少開關壓縮機的次數。

資料來源：PTT、ETToday房產雲、台電

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去年香港消委會測試亦發現，變頻式冷氣比傳統定頻式更省能源及電費。變頻式冷氣的壓縮機可以轉速，當房間溫度達到預設水平，即會調節速度，維持房間溫度。而定頻式冷氣的壓縮機不能變速，故房間達到預設溫度後只能停轉，待溫度偏離預設水平後再起動製冷。因此，變頻冷氣較定頻冷氣耗電較少。根據消委會測試結果，假設每年開機180天，每天12小時，以每度電$1.2推算，變頻式樣本每年所需電費由$469至$567；而定頻式則需$839至$908（點擊放大圖片細睇詳情）：

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一般家庭無論是窗口式或分體式機種，最經常遇到是冷氣機不夠涼快的問題，一知半解的人動不動就說找師傅換雪種，其實這多數是因為冷氣吸入口和散熱器被塵垢阻塞，令機體散熱不良吹不出冷風，這樣不止沒功效而且十分耗電，所以保持清潔十分重要，而平常只要自己動手清洗便可以（點擊放大圖片細睇詳情）：

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