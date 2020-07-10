Facebook 有意將旗下 WhatsApp 及 Messenger，再加上 Instagram 的訊息功能合併雖然說不上是新聞；不過開發者 WABetaInfo 近日更發現，兩大通訊 Apps 準備「合體」的跡象。Facebook 似乎沒有理會，一般人習慣將工作及私人聯絡分開這個問題。

根據AndroidPolice引述開發者WABetaInfo的消息，Facebook 繼早前將 Messenger 的視像會議通訊功能 Messenger Rooms 加入到 WhatsApp 測試版後，Messenger 的源碼亦顯示將會跟 WhatsApp 合體的可能性。

↓ WhatsApp、Messenger 及 Instagram 出現即將合體的跡象 ↓

WABetaInfo 在源碼中發現， Messenger 在手機的內建數據庫增加了一系列的分類，分別可以管理及讀取 WhatsApp 聯絡人當中，有那些聯絡人已經被封鎖、已設置推送通知聲效、以及包括聯絡人電話號碼、對話是否被封存及訊息數量等對話資訊；不過 WhatsApp 對話本身的內容、群組成員資訊及聯絡人頭像等資訊就未有出現在 Messenger 數據庫的分類當中。

雖然現階段 Facebook 仍未透過 Messenger 去收集及處理 WhatsApp 的對話，不過從現時 Messenger 的準備當中，可見 Facebook 正逐步進行將兩者合併的工作。不過從現時 Facebook 準備合位的準備去睇，WhatsApp、Messenger 加上 Instagram 的合體，似乎可以出現以下問題：

↓ Facebook 合併 WhatsApp、Messenger 及 Instagram 可能出現的情況 ↓

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WABetaInfo 亦引述另一位開發者Alessandro Paluzzi的消息，Instagram 同樣亦正在跟 Messenger 整合，按照 Alessandro 的圖片所顯示，Messenger 似乎是有可能完全取代 Instagram 的私人訊息功能（有關功能本來就不太完善）。到底 Facebook 將 3 大社交 Apps 合體的後續發展為何，大家記得繼續留意《香港01》的更新報道。