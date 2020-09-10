撰文：鄧鴻至
最後更新日期：
【網店品牌優惠】華碩 ASUS 電腦、手機、顯示器、WiFi Router等一向多香港用家追捧，本星期精選網店：豐澤舉行品牌優惠周、友和 / OneOneMall 亦同時將ASUS WiFi路由器大減價！
👇🏻👇🏻豐澤網店「品牌勁賞周」以ASUS華碩電腦、電競手機、顯示器、WiFi Router等共57款數碼產品登場，推介ZenBook Pro Duo 平板加Notebook兩用機勁減$4000！【點圖放大睇】👇🏻👇🏻
+52
+52
+52
👇🏻👇🏻友和 / OneOneMall 網店進行WiFi Router減價， 精選8款抵買ASUS、Netgear、TP LINK路由器【點圖放大睇】👇🏻👇🏻
+4
+4
+4
👇🏻👇🏻 中原電器網店「Apple特價區」推出8款蘋果產品特價，包括兩款全新15吋Macbook Pro 512GB最高減$5211，另有一款旗艦iPhone劈$3241😱【點圖放大睇】 👇🏻👇🏻
+3
+3
+3
👇🏻👇🏻 友和網店Apple產品更多元化，包括Apple TV 4K、Apple Watch 3/5、iPad Pro等有折讓，推介20款蘋果產品【點圖放大睇】👇🏻👇🏻
+13
+13
+13
想知更多Apple產品劈價消息，即睇 👉🏻👉🏻iPhone 11 Pro Max全系列劈價 網店及門市有優惠👈🏻👈🏻
同場加映：用iCloud備份iPhone 3個步驟，哪些功能可以備份？如何在新iPhone上重用舊iPhone設定？
👇🏻 綜合iCloud用家 5大問題逐一解拆【點圖放大睇】👇🏻
+4
+4
+4
想睇iCloud全部備份須知，即睇 👉🏻👉🏻學識備份迎iPhone 12 5大iCloud疑問解答👈🏻👈🏻