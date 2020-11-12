HomePod mini開箱上手測試，試玩4大新功能，5個必買理由！史上最抵買的Apple產品！Apple於iPhone 12發布會中另一主角「HomePod mini」終於正式推出，只賣七百多元的智能Speaker究竟音質、功能又如何呢？《香港01》科技玩物記者率先將HomePod mini入手，而且試用一個星期後總結：「近年最抵買、最值得入手的Apple產品」。

HomePod早年推出時，雖然音質、功能都相當不錯，但始終未算非常熱賣。但早前iPhone 12的發布會中首次登場的HomePod mini，卻引起了不少果迷討論，而且早前預售非常火爆。究竟HomePod mini有何吸引之處呢？《香港01》科技玩物記者提早了一個星期將HomePod mini入手，立刻詳盡評測各項新功能，以及盤點5個必買的理由！

HomePod mini 機身迷你但力量驚人。（林勇攝）

👇👇 HomePod mini 試玩4大新功能！即睇記者覺得這一代HomePod mini 5個必玩的理由！👇👇

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