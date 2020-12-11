【俄羅斯24歲美女沖涼邊玩iPhone觸電亡！原因是...】用手機必須注意環境，否則隨時惹來殺身之禍。俄羅斯阿爾漢格爾斯克（Arkhangel'sk）市一名24歲女子Olesya Semenova邊洗澡邊玩手機，不幸中電身亡。悲劇發生，只因一個不當的小動作？

俄羅斯傳媒報導，一名24歲女子Olesya Semenova於洗澡期間，疑因其iPhone 8掉進浴缸中嚴重觸電致死。Semenova的室友於俄羅斯城市阿爾漢格爾斯克的家中發現了她在浴室昏迷。室友大驚之餘，就連她自己也險些遭殃！

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俄羅斯經常發生浸浴時手機墜入水中而觸電的致命事故。8月，一名15歲女學生Anna K在洗澡時觸電後死亡。去年6月，26歲國際知名撲克明星（Liliya Novikova）於浴室電死。這位數學天才擁有俄羅斯頂尖大學工程學一級榮譽學位，去世時她獨自在家。

同場加映：泰男邊充電邊玩手機被電死

不少人都會充着電玩手機，但原來不只浸浴時這樣做會致命，這個習慣本身也極危險！去年，泰國就有男子邊充電邊玩手機，結果觸電身亡。

（香港01美術部製圖）

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除了觸電的危險外，也有很多理由不應在廁所使用手機。關乎用家健康，看看了解後嘗試改變這習慣吧：

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同場再加映：6招保養手機電池健康 不用時常充着用更安全

【連登網民怨iPhone 11 Pro電池健康度暴跌教你保養壽命方法】iPhone 11系列去年9月面世，至今一年多少少。LIHKG論壇（連登）早前有網民發帖稱，去年11月入手一部11 Pro，該手機電池健康狀態的下跌速度近幾周忽然加快。其他11 Pro用家網民留言分享各自電池情況。

（香港01美術部製圖）

不論用電還是充電，「凡事留一線」是值得鼓勵的民間智慧。不要令電量過高或過低，便能為電池延年益壽。盡量避免邊充電邊用來玩手遊，防止觸電危險外也是為了部手機好，以下6招如果各位用家條件許可的話，這些保養技巧不妨嘗試跟一跟。電池保養得宜，反過來也不會「倒水」不用經常充電了：

👇👇👇iPhone 11 Pro等手機電池保養6招技巧防倒水👇👇👇

iPhone跟其他智能手機同樣使用鋰充電池，可能會因外力撞擊而變得不穩定有危險。雖然甚少有iPhone電池過熱而著火冒煙爆炸的新聞，但利用以下6招提防技巧自保下還是無壞。始終裝置是自己用錢買的，生命安全也是屬於自己的：

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