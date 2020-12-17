【Microsoft Office輕量代替品限時免費附終身有效序號下載】COVID-19新冠肺炎似乎暫未平息，不少企業的員工要WFH，但未必人人能夠把公司的公家電腦帶回家用。私人電腦沒預先安裝Ｍicrosoft Office等軟件，又無理由自掏腰包訂購，需要處理文書如何是好？本文會介紹一款MSTech Office Home終身版，內有近乎完整的Excel功能，亦有專屬程式開啟PowerPoint和PDF，限時免費序號現正有效，以下將教各位如何安裝，並取得序號免費來激活！

MSTech Office Home是同Microsoft Office頗為相似的文書軟件，主要體現在工作列的位置和介面。MSTech Office Home跟MS Excel及PowerPoint相容，存取並編輯xlxs、csv、ppt等格式（Ｗord則另作別論，詳情見下文），原價45美元。早前推行限時免費，雖然在部份網站的推廣活動已過期，但序號仍然有效。以下就教大家點安裝：

👇👇👇Microsoft Office代替品MSTech Office Home終身版安裝！點圖放大睇免費安裝教學！👇👇👇

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安裝好MSTech Office Home後，下一步是利用免費序號，進行激活：

👇👇👇Microsoft Office代替品MSTech Office Home終身版激活！點圖放大睇免費兌現教學！（看到最後有序號）👇👇👇

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此免費序號使用期間並沒有顯示，相信是永久版，但不支援軟體更新。如果想享有更新服務，也可以到官網以27美元聖誕特價購買。但MSTech Office Home的MSTech Word在Windows 10不能安裝的Bug始終是個問題，看來得到解決之前，還是先試用免費版吧。

MSTech Spreadsheet可以存取xlxs等主流Excel格式。（擷圖）

資料來源：MSTech Office Home安裝程式下載、MSTech Office Home官網、限免活動網站（1/2）、ez3c

如果有需要使用其他Microsoft Office軟件，而又想免費安裝，記者另推介長年免費的LibreOffice：

👇👇👇LibreOffice六大文書工具👇👇👇

LibreOffice官網

同場加映👍：Microsoft Office另一輕量代替品Vole Office限時免費

早前記者也介紹過一款Vole Office終身版，內有近乎完整的Ｗord及Excel功能，現正限時免費，以下將教各位如何安裝並取得序號免費兌現！如果你的電腦不容納MSTech Word的安裝，可以考慮下載Vole Office！

由Sanwhole開發的文書工具套裝Vole Office，內有輕量版Word、Excel及其他軟件，能夠開啟、編輯和儲存Word、Excel及PDF等文書檔案。（香港01美術部製圖）

Ｍicrosoft 365一年訂用費原價為$540。 WFH打工仔若想慳下這筆費用，或者可以考慮替代品如「Vole Office」。

（Sanwhole.com）

這是一款由Sanwhole開發的文書工具套裝，內有輕量版Word、Excel及其他軟件，能夠開啟、編輯和儲存Word、Excel及PDF等文書檔案。剛巧Vole Office正進行限時免費，終身可用，即睇下載安裝註冊及領取免費序號教學：

👇👇👇Microsoft Office輕量版Vole Office終身版安裝！點圖放大睇免費兌現教學！👇👇👇

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以上只講到註冊用家帳號的步驟 ！想了解如何取得免費序號+兌現方法？請瀏覽完整全文：Microsoft Office輕量版限時免費 齊Word/Excel功能 附安裝教學

同場再加映👍：WFH網上買餸必識8間氣炸/急凍/新鮮食品網店

氣炸、急凍及新鮮食品網店精選，網上買餸推介！12月新冠肺炎又來，又可能多了時間留家及WFH（在家工作）。今次就為大家精選介紹8個新鮮、急凍食材的網店，好讓大家留在家中都可以安心選購優質餸菜。

（香港01美術部製圖）

新冠肺炎瘟疫持續，大家可能留家抗疫。今次記者就為大家精選8個專門賣新鮮、急凍等食材的網店，更加方便大家在家煮菜或用氣炸鍋製作簡易餐單。另外，如果不想自己煮飯網民，記者亦總合了多個外賣Apps的優惠全集。

👇👇👇即睇8間記者推介抵買的食材網店👇👇👇

以上只提及3間！欲看完整店單和買餸中伏善後須知，必睇完整原文👉👉👉WFH網上買餸｜8間氣炸/急凍/新鮮食品網店推介 本地菜魚直送夠鮮

同場再三加映👍：Excel十大實用技巧

Microsoft Office的Excel有多種函數公式而且功能種類繁多，方便文職打工仔處理整合日常的文書工作。可是試算表複雜起來，確實又令人頭昏腦脹！本文將針對初階者，以分享Excel的基本入門級的函數公式及功能，既常見，又實用！

（香港01美術部製圖）

Excel簡直是文職必懂的技能，可是平日整合表格的時候，或許會出現類似以下小問題，例如怎樣以0開首，如何秒製圖表、快速合併儲存格等等。

👇👇👇如果想靈活運用Excel，不妨一學以下10個超實用秘技！【點圖放大睇】👇👇👇

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以上只列舉了5個秘技！想了解埋剩下5招兼學習10個Excel常用的函數公式？請瀏覽完整原文👉👉👉10個Excel實用技巧 輕鬆執靚圖表 附10個打工仔常用函數公式

同場四次加映👍：WFH必學32個Excel快捷鍵

【Excel WFH秘技教學】受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，不少打工仔都要WFH（在家工作）抗疫。雖然老細看不到你，但要表現自己其實十分簡單，例如Excel就有多個快捷鍵及美化秘技，增加工作效率之餘更可以吸引老細注意！

活用Excel秘技，令你工作輕鬆一些，勝人一籌。（香港01美術部製圖）

大部份打工仔都會用到Excel（試算表），惟「個個用Excel，唔通個個都識用Excel嗎？」如果要令老細另眼相看，當然不可以流於表面，以下32個Excel必學快捷鍵，以及美化、製圖表等技巧，絕對可以令你的報表更專業，「特別一點，勝人一籌」😍😍😍

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以上只列舉了10組Excel快捷鍵！想盡覽全部Excel Hotkeys？請瀏覽完整原文👉👉👉WFH必學32個Excel快捷鍵及美化秘技 輕鬆做出專業報表提升效率

同場加映之五👍：WFH必學28個Word快捷鍵

【Word WFH秘技教學】Microsoft Word是打工仔常常用到的軟件之一，要突出自己文件吸引老細注意，尤其是疫情WFH期間，就要學好Word的快捷鍵及美化秘技了。

學完28個精選Word秘技，工作可以「輕鬆一點，勝人一籌」。（香港01美術部製圖）

Word雖然是工作基本軟件，但其實有很多必學實用技巧，活用絕對有助提升工作效率。以下28個精選Word秘技，例如一次過壓縮文件內全部圖片、快速調整表格、快速切換英文字大細楷等，學齊後工作可以「輕鬆一點，勝人一籌」😍😍

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以上只列舉了10組Word快捷鍵！想盡覽全部Word Hotkeys？請瀏覽完整原文👉👉👉WFH必學28個Word快捷鍵及美化秘技 快速整理表格壓縮圖檔超實用

同場六度加映👍：Windows 10必學20個整理視窗快捷鍵

【Windows 10 快捷鍵】平日處理文件，一邊上網找資料，一邊用Word 檔打字，不知不覺整個電腦桌面都是一個個的視窗！當同步操作多個視窗，桌面難免變得雜亂，有時候想找一個網頁都要花一段時間，結果影響到工作效率。其實只要善用Window 10的快捷鍵創建虛擬桌面，就可以輕鬆整理所有視窗，提升效率！

原來鍵盤的Windows 標誌鍵，可以做出多個快捷鍵！當中好多的功能都十分實用！（香港01美術部製圖）

視窗整齊一點！Windows 10 有一個「虛擬桌面」的功能，可以為用戶創建多個全新的桌面，以有效區分不同視窗整理各樣資料，就等同多幾部電腦使用的一樣！用家可以隨時切換每個虛擬桌面，相當方便！

👇👇👇20個 Windows 10視窗整齊快捷鍵 ！👇👇👇

以上只列舉5個Windows 10調整虛擬桌面的快捷鍵！想了解剩低視窗整理的15個快捷鍵，請瀏覽完整原文👉👉👉Windows 10｜20個整理視窗快捷鍵 善用「虛擬桌面」變多幾部電腦

同場加映第七幕👍：Windows 10另外10個實用keyboard快捷鍵「扮工」必學

【Windows 10 快捷鍵】不論返工還是讀書，都難以完全擺脫 Windows，即將 Windows 10 推出多年，但原來仍有不少用家不熟悉當中的操作。

Windows 10有很多實用的快捷鍵，幫你更有效率地操作電腦。（香港01美術部製圖）

可能你以為「Ctrl+C」（複製）﹑「Ctrl+V」（貼上）就夠用的話，就太小看 Windows 10 了，其實當中有很多實用的快捷鍵，幫你更有效率地操作電腦，今次就先分享 10 大必學的快捷鍵給大家。

👇👇👇Windows 10 十大必學快捷鍵👇👇👇

以上只講解了5個！想學識全部Hotkeys扮工無難度？請瀏覽完整全文👉👉👉Windows 10十大實用keyboard快捷鍵 扮工必學一招秒收起所有視窗

同場加映第八幕👍：Zoom達人必學67個Mac及PC快捷鍵

【ＷFH開會Zoom捷徑Mac及PC快捷鍵超合集】打工仔在家工作WFH，可能開會時都少不免用Zoom進行視像會議。唔想加入會議、啟用聲畫、分享螢幕的時候雞手鴨腳？就要學好Zoom的快捷鍵及美化秘技了。

（香港01美術部製圖）

Zoom隨住更新，都加入越來越多輔助開會的生產力工具，要了解Zoom部份少接觸有用的功能如各種短訊、螢幕分享、擷圖分享、即時錄影等等，以下總共67個必學Zoom捷徑，不論你用開Mac還是PC版本的Zoom都大部份共通，絕對幫到你視像開會、同事溝通更乾淨俐落，醒目應用發揮Zoom的技術增長：

👇👇👇WFH必學67個Zoom Mac及PC快捷鍵👇👇👇

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以上只是部分快捷鍵！想知道更多？請觀看完整原文👉👉👉開學/WFH做Zoom達人！必學67個Mac及PC快捷鍵助你輕鬆開視像會議