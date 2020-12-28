小米11即日推出！小米11終於在2020年末正式登場，不單用上最高配置Snapdragon 888處理器，而且更用上了業界最強的螢幕。最重要是售價依然吸引，究竟新機何時出？有什麼新技術、吸引之處？立刻為大家盤點6個值得入手的理由。

小米11一如不少人所料，就在12月28日晚上正式公布，而且如之前流出的資訊一樣，全球第一台手機配置最新5nm製程的Snapdragon 888處理器。而性能、相機及螢幕上都比上代大幅加強。立刻為大家盤點6個新技術、賣點，以及推出日期和售價等！

雷軍以iPhone 12 Pro Max為假想敵，小米11每一項規格都要將iPhone比下去。（小米）

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同場加映：出自小米的 POCO 品牌於稍早前宣布「獨立」，同時發表了今年的壓軸平價機 POCO M3，由於歐州定價已經十分吸引，令不少 Fans 都期待它在香港推出。

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小米 POCO M3 香港售價及上市詳情

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