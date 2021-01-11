「哇！珍妮佛羅培茲！」「你剛攻擊我的村莊？」相信很多人近日不論在YouTube、Instagram或Facebook都會看到這條極洗腦的遊戲廣告。奇怪的中文配音，加上無厘頭的廣告內容，瞬間吸引觀眾的眼球，使Coin Master這個遊戲APP榮登APP Store免費遊戲的第一名！

繼eToro的「史提夫和戴夫」廣告深植人心後，近日一款極度洗腦的遊戲廣告Coin Master在網上各社交媒體瘋狂洗版。廣告找來拉丁天后Jennifer Lopez和Cardi B代言遊戲，以無厘頭的內容帶出遊戲的特色。

「哇！珍妮佛羅培茲！」是廣告經典對白之一（網上截圖）

其中中文版廣告更以與畫面極不協調的配音配上中文對白，令廣告在香港和台灣突然興起。突然間，身邊的朋友在看過廣告後都紛紛下載這款遊戲，不少人更課金遊玩。不知道時常看到這個廣告/玩過這個遊戲的你，下面哪件事你最有共鳴呢？

👇👇【點圖放大睇】11件看過Coin Master廣告/玩過的共鳴事👇👇

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同場加映：WhatsApp新條款迫用戶出賣資料給Facebook 一文看清8大魔鬼細節

今日（1月7日）起相信有不少朋友與記者一樣，收到WhatsApp的新通知！不過今次不是有新功能，而是更新了私隱條款。今次的私隱條款列明WhatsApp將會與Facebook共享用戶資訊，如果不同意更新，就不能夠繼續使用WhatsApp，認真夠狠！

👇👇【點圖放大睇】WhatsApp更新乜嘢私隱條款？即睇8大魔鬼細節👇👇

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想知WhatsApp更新乜嘢私隱條款？用家有咩需要注意？請觀看完整文章：WhatsApp新條款迫用戶出賣資料給Facebook 一文看清8大魔鬼細節