【5G月費計劃比併｜9月更新】《香港01》科技玩物記者搜羅中國聯通、中移動、3香港、csl、SmarTone、1O1O、SUN Mobile、香港寬頻的所有5G月費Plan，方便大家一文睇清各個月費價錢及優惠！其中，中國聯通的100GB的5G Plan，只需$228月費，優惠去到月底，勁划算！



5G網絡最高可達800－900Mbps下載速度，睇片、打機更爽。（蔡浩騰攝）

5G的最快網絡速度比 4G網絡可以快 20倍！中國移動、3香港、中國聯通、csl、SmarTone、1O1O、香港寬頻、SUN Mobile已經推出各種月費計劃，都一樣有學生Plan及買機上台。為了大家詳盡分析，記者就搜羅全港多間的價錢及優惠，列出所有Plan的優惠及注意點！以下是8大電訊商的5G Plan優惠及注意點，方便大家進一步了解詳細內容。

👇5G Plan詳細內容：中國聯通👇【9月更新】

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👇5G Plan詳細內容：中國移動👇【9月更新】

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👇5G Plan詳細內容：3香港👇【9月更新】

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👇5G Plan詳細內容：SUN Mobile👇【9月更新】

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👇5G Plan詳細內容：csl👇【9月更新】

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👇5G Plan詳細內容：香港寬頻👇【9月更新】

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👇5G Plan詳細內容：SmarTone👇【9月更新】

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👇5G Plan詳細內容：1O1O👇【9月更新】

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同場加映：5G Plan 2021｜打機煲劇、高低用量、返工返學 5大台月費教你揀



記者綜合中國移動、3香港、csl、SmarTone、1O1O的5G月費Plan，比較其月費價錢及優惠進行格價分析，針對打工仔、學生及劇迷等，推薦合適的數據用量及價錢合理的月費計劃。

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詳細內容：5G Plan 2021｜打機煲劇、高低用量、返工返學 5大台月費教你揀

同場加映：Speedtest香港電訊商5G速度比併 CMHK/csl/3/SmarTone邊間最快？



除了價格，網速也是決定性因素。知名網速測試App／網站「 Speedtest」，公布了 15 個城市的 5G 速度數據。以 iPhone 12 測試得出的結果，反映出各個城市 5G 網絡的表現，沒想到香港的 5G 速度和多個地區都差距甚遠。報告也公開了香港 4 間電訊商的 5G 上﹑下載速度數據，包括中國移動﹑csl﹑3﹑SmarTone，發現下載速度最快的，比最慢差距一倍。

👇👇 Speedtest公布全國 15 個城市，使用 iPhone 測試的 5G 網絡速度。香港 5G 速度排名排第幾？👇👇

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👇👇香港4間電訊商：中國移動香港﹑csl﹑3﹑SmarTone 5G速度測試結果，最快下載速度比最慢差距成倍👇👇

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資料來源：Speedtest

想睇香港 5G 速度排名排第幾？知更多電訊商速度？即睇：Speedtest香港電訊商5G速度比併 CMHK/csl/3/SmarTone邊間最快？

同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro



消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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想睇埋消委會實測30款4G手機詳細報告及評分？即睇：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro