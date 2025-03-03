小小米15 Ultra國際發佈會｜雙旗艦Leica相機革命SU7 Ultra極速登場｜早前小米於國內正式公布「雙Ultra」新品發布會，同步推出攝影旗艦手機Xiaomi 15 Ultra與性能猛獸SU7 Ultra電動車。而到了3月2日，更在西班牙巴塞正式公布Xiaomi 15 Ultra國際版，以及一堆全新AIot產品。



以下是2月28日北京舉行的小米15 Ultra發佈會後，3月2日下午2時（西班牙時間）舉行國際版Xiaomi 15系列等產品發布會，立刻為大家作直擊報導。

小米SU7 Ultra 成功在紐堡林賽道中取得佳績

國內一公布，已經獲得15000張訂單。

先公布Xiaomi 15國際版

不少新增AI功能

而且當中最吸引「小米互聯服務」功能，可以將小米與iPhone或Mac機互聯，十分實用。

其升級的AI功能，香港暫時未能使用。

其升級的AI功能，香港暫時未能使用。

將會有以下小米手機升級後可使用最新AI功能（不過香港都是用不到）

Xiaomi 15十分輕巧

網上特別推出銀色限定版

Xiaomi 15規格

不少人期待的Xiaomi 15 Ultra終於正布國際版

頂級規格

Leica大三元加上四鏡系統，拍攝質素不容錯過。

四個常用的焦段

國際版都有推出攝影套裝

Xiaomi 15 Ultra規格

同時公布Xiaomi Pad 7系列

三個不同版本

公布了更靚聲的Xiaomi Buds Pro 5及Wi-Fi版

Xiaomi Watch S4系列公布

同場加映：突然公布一個無線鏡頭，可以直接吸在不同的手機上拍攝

不過這是一個概念產品，未知何時推出

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重溫早前中國小米發布會時公布的產品：

小米15 Ultra夜神拍攝

1. 攝影機皇再進化：Xiaomi 15 Ultra

作為Leica合作第四代旗艦，15 Ultra延續經典圓形鏡組設計，首創「雙翼環形冷卻系統」，解決四攝模組發熱問題。全新「松柏綠」配色採用徠卡M系列相機靈感，機背鐫刻「Ultra銘牌」提升辨識度。

影像系統搭載1英寸主攝與2億像素潛望長焦，支援200mm/400mm變焦。其「夜神模式」在0.5lux照度下仍能捕捉清晰影像，搭配可拆卸式攝影套件（含2000mAh外掛電池），可實現連續8K錄影4小時。核心配置採用Snapdragon 8 Elite晶片，內建6000mAh金沙江電池，支援90W有線快充。，小米 15 Ultra 共有四個版本：

12GB+256GB 售價 6499 人民幣元；16GB+512GB 售價 6999 人民幣元；16GB+1TB 售價 7799 人民幣元；16GB+1TB（雙衛星版）售價 7999 人民幣。



2. 地表最速量產電動車：SU7 Ultra

SU7 Ultra以1.98秒破百加速成績刷新紀錄，極速突破359km/h。其「超級三電機系統」提供1,548ps馬力，標配碳纖維尾翼與主動擴散器，可產生285kg下壓力。

智能化方面，搭載澎湃OS座艙系統與全場景智駕功能，3月起將開放「極窄車位自動泊出」測試。小米 SU7 Ultra 售價 52.99 萬元。

3. AI筆電新標準：Redmi Book Pro 2025

16英寸版本首發Intel Ultra 7 255H處理器，AI算力達96TOPS，支援跨平台檔案傳輸。99Wh超大電池實現18小時續航，3.1K 165Hz護眼螢幕獲得德國萊茵認證。

Ultra 5 225H、16GB 記憶體、1TB 固態硬碟售價 5699 人民幣

Ultra 5 225H、32GB 記憶體、1TB 固態硬碟售價 5999 人民幣元

Ultra 7 255H、32GB 記憶體、1TB 固態硬碟售價 6999 人民幣元



4. 音頻技術突破：Buds 5 Pro耳機

小米Wi-Fi版真無線耳機，採用同軸三單元設計，傳輸速率達4.2Mbps。內建雙麥克風降噪與空間音效技術，支援哈曼大師調音模式，續航力提升至單次10小時。小米 Buds 5 Pro 售價 1299 人民幣。

5. 智能家居全面升級

米家中央空調Pro：-28℃低溫制熱技術，搭配毫米波雷達實現「風避人」智能送風

508L法式冰箱：雙制冷系統杜絕串味，超薄平嵌設計節省空間

洗烘套裝Pro：藍氧洗護技術防止衣物變黃，熱泵烘乾效率提升46%

智能音箱Pro：搭載情感化AI助理，可連動控制SU7 Ultra車輛狀態