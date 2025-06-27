尿袋上機限制2025最新版（行動電源／充電寶）｜民航處今日（24日）公布，由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，和／或在航機上為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。即睇2025年最新版本尿袋上機限制2025最新版！



2025年6月27日重大更新：即日起帶尿袋登機北上，行動電源必須印有「3C認證」標誌，詳情可參考新文章：

帶尿袋北上須有 3C認證標誌！小米行貨不提供、腦場暫得Momax有3C

事源香港航空一架空中巴士A320客機，於3月20日因乘客帶上機之尿袋（行動電源）短路，於客艙行李架上起火，最終航班需在福州長樂機場緊急降落，事件相關之影片及相片於社交媒體廣傳，可見尿袋起火令機艙滿佈煙霧，機組成員及乘客合力向行李艙倒水撲滅火源。

數天後，香港民航處終於正式立例，由2025年4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器，為其他便攜式電子裝置充電，和／或在航機上為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。其實就算民航處未立例，全球多家航空公司已經定下了相近的「尿袋上機限制」，馬上為你整理、安心出行帶尿袋去旅行。

煙霧蔓延整個機艙。（影片截圖）

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乘客及空姐不斷向行李艙倒水滅火。（影片截圖）

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即睇2025最新尿袋上機限制

自從2025年初，韓國釜山航空航機因行動電源爆炸導致行李艙起火事件後，世界各地航空公司已陸續加強管制攜帶行動電源上機，當中有部份航空公司明文禁止將行動電源／尿袋放在客位上方行李箱內，而香港航空客機正好就因為尿袋在行李架內著火出事！不想再累己累人，馬上了解尿袋上機限制2025版，安心帶同你的行動電源一齊旅行。

任何行動電源、相機鋰電、充電池均必須隨乘客的手提行李登機。

✈️ 01.各位去到航空公司櫃位check in 及寄放行李，先要肯定寄艙行李內沒有任何行動電源／鋰電池；因為任何行動電源、相機鋰電、充電池均必須隨乘客的手提行李登機。

✈️ 02.可以登機的電池容量上限，不是平時大家都提及的mAh值，而是看電池標示的「瓦時」Wh數值大小。大部份航空公司限制乘客不可攜帶 160 瓦時（Watt hour、Wh）以上的大型鋰電池上機，網上有條算式可以自行將mAh轉化為Wh：

瓦時（Wh） = 充電池工作電壓（V） 乘 毫安時(mAh) 再除 1000

由於電池本身未有清楚標明瓦時（Wh）數即可能被禁止帶上機，建議只選購／帶同「直接標明Wh數值的行動電源」去旅行。

✈️ 03.有部份航空公司為免有乘客偷偷使用行動電源，要求登機前用膠紙將所有充電線駁口密封。

部份航空公司要求登機前用膠紙將所有充電線駁口密封

✈️ 04. 部份航空公司更要求行動電源／電池在航程中必須放在前方座椅下的隨身物品中，不可放在客位上方的行李架。

✈️ 05.在登機後任何時間、任何情況均不能使用行動電源。

✈️ 06.別以為自己很聰明，以為：「密封充電口？我用Magsafe無線充電你耐我何？」不少航空公司亦明文表示，就算使用無線充電亦屬違規。

更詳細的尿袋上機限制2025，可以參考另一篇文章：尿袋上機限制2025｜行動電源限制不看mAh、部份航班要求多做一步