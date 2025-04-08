德國寶開倉1折搶家電｜想用「骨折價」升級全屋智能家電？德國寶九龍灣三湘貨倉將於2025年4月8至14日舉行「1折起盤點清貨」，逾百款廚房電器、生活家電陳列品低至1折發售，買滿1000再有折上折！



必搶！4大智能家電激減推介

活力養生機PRO-M1

【活力養生機PRO-M1】

原價：$3400 > 開倉價999（減72%）

配備40,000轉摩打+真空破壁技術，打果汁唔氧化保留營養，附便攜運動杯，健身人士必備！限量5部！

空氣淨化抽濕機DHM-806

【空氣淨化抽濕機DHM-806】

原價：$2680＞開倉價：$810（減約7成）

每日抽濕13公升兼內置HEPA濾網，一機搞掂潮濕同空氣質素，梅雨季救星！僅5部，搶購要快！

光速氣炸鍋CKF-110

【光速氣炸鍋CKF-110】

原價$1,180＞開倉價590（半價入手）

7L特大容量+透明玻璃監察烹調，低脂炸雞、原隻烤雞輕鬆搞掂，健康食炸物無罪惡感！

移動空調PAC-208

【移動空調PAC-208】

原價$4800＞開倉價$1,440（慳$3,360）

免安裝設計+冷暖兩用，R410A環保雪種勁省電，細房救星！限量5部，錯過悔一年！

折上折優惠：買得多慳更多！買2件或以上，折實滿$1,000，全單再9折。如買嵌入式電器：3件75折，再送$1,299韓國易潔鑊煲套裝。現場任何消費即送超過1000元獎賞包括100新會員特別購物金、優惠券及食譜書（總值$89）。

開倉詳情：



日期：2025年4月8至14日（共7日）

時間：每日9am-7pm

地址：九龍灣大業街59號三湘貨運中心地下B室（九龍灣站A出口行15分鐘）