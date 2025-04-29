AI吉卜力改圖已經out爆，再玩只會畀人笑，而家日本流行的人工智能生成改圖興玩「ビックリマンチョコ風」改圖！日本人玩吉卜力改圖玩厭了，發現ChatGPT竟然識得模仿80年代大熱零食贈品《仙魔大戰》餅卡貼紙風格（ビックリマンチョコ風）改圖，現在於X已有大量二創作品，馬上教你點樣免費玩！



ChatGPT 宮崎駿風格改圖爆熱、有人藉機出app圖利收吉卜力警告信?

《仙魔大戰》餅卡貼紙是80年代紅極一時的零食贈品，屬日本樂天熊仔餅同廠出品；幾蚊一包朱古力威化餅，入面有1張印令令Q版公仔貼紙。最初只是用來增加小食銷量而設計的原創作品，後來紅到拍了幾輯動畫，香港都播過！

《仙魔大戰》餅卡貼紙是80年代紅極一時的零食贈品

本來已被市場淘汰的《仙魔大戰》餅卡，近年藉與不同動畫如龍珠、EVA、高達、我推等合作成功翻生；BANDAI更照抄模式出幪面超人、Hunter X Hunter等Q版貼紙威化餅，忽然大受千禧後動畫迷歡迎。日本人玩吉卜力改圖玩厭了，發現ChatGPT竟然識得玩「ビックリマンチョコ風」改圖，現在於X已有大量二創作品。除了明星相，還可以玩寵物及動漫人物，不少人更將自拍改成貼紙，用來做icon。

記者自製的謝霆鋒演唱會閃卡

韓國藝人NEW JEANS

Johnny 藝人山田涼介

動畫《孤獨搖滾》

網民自改

網民自改

網民自改

3步免費自製「仙魔大戰餅卡貼紙」改圖

STEP 1｜以iPhone用家為倒，先用外國apple id下載ChatGPT app，使用時需開動VPN調校至美國或日本地區。開app後點擊圖中紅框內的「+」鍵，選擇想改圖的相片。（留意用POE玩不到，ChatGPT免費戶口每24小時上限為上載3張相片）



STEP 2｜輸入「咒語」，即是以文字令AI了解甚麼是「《聖魔大戰》餅卡貼紙風格」，由於一系列字眼暫時只有日文版，大家可以在本文中copy ＆ paste使用。



この写真をビックリマンチョコ風のデサインに変換して。デフォルメされたキャラクターで、光沢感ある背景& キラキラなホログラム風の装飾，レトロポップな雰囲気にしてください。タイトルは「LE SSERAFIM 」

中譯：將這張相片轉換成《聖魔大戰》餅卡貼紙風格的設計。將角色Q版化，背景要帶光澤感以及閃令令的閃卡裝飾，並帶有復古流行的感覺。標題為「LE SSERAFIM 」

STEP 3｜等待AI生成出作品，之後可以看看有沒有需要修改之處。

比如記者本想改一張標題為「姜濤 Keung To」的貼紙，但原來一些香港字有機會出不到（比如姜濤的「濤」字），所以只能改成英文，此時需要輸入指令修改：



タイトルは「KEUNG TO」に変えてください

中譯：標題請改為「KEUNG TO」

姜濤卜卜咀