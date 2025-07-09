Samsung三星Galaxy Z Fold7發布上手試｜8.9mm超薄機身如無物

Samsung三星Galaxy Z Fold7發布上手試｜Samsung早前全球矚目下隆重舉行年度Unpack發布會，正式揭曉備受期待的全新一代摺疊智能手機——Samsung Galaxy Z Fold7及Galaxy Z Flip7。這兩款新機不僅延續了三星在摺疊屏領域的地位，更在設計、性能及用家體驗上取得了突破性進展！先立刻為大家試玩最多人留意的旗艦級大摺屏手機Z Fold7！



Samsung三星Galaxy Z Fold7發布上手試（葉志明 攝）

作為本次發布會的重頭戲，Galaxy Z Fold7無疑吸引了全場目光。其最大的亮點莫過於令人驚嘆的極致輕薄設計。當記者首次將Z Fold7握於掌中時，那8.9mm的纖薄機身，配合僅215g的重量，帶來的手感簡直可用「如無物」來形容，輕盈得讓人幾乎忘記這是一台功能強大的智能手機。

只有8.9mm厚的機身（葉志明 攝）

比起上代Z Fold6（右）明顯纖薄了不少（葉志明 攝）

Galaxy Z Fold7內部主屏幕尺寸達到了7.6寸，而外屏則為6.5寸Dynamic AMOLED 2X顯示屏，屏幕比例為21:9，相較前代Z Fold6，主屏尺寸增大了11%，不僅提供更為廣闊的視野，色彩還原亦更為精準細膩。同時，Vision Booster技術的融入，確保了即使在戶外強光環境下，屏幕內容依然清晰可見，帶來始終如一的卓越視覺體驗。為提升設備的耐用性，Z Fold7的屏幕採用了Corning Gorilla Glass Ceramic 2，顯著提升了抗裂性能，而全新的鉸鏈設計，加入了鈦金屬板，使得結構更為堅固且緊湊，進一步保障了摺疊屏手機的可靠性與使用壽命。機身框架與鉸鏈則採用Armor Aluminum材質，強度與硬度均有10%的提升，全面強化了設備的防護能力。

Galaxy Z Fold7內部主屏幕尺寸達到了7.6寸（葉志明 攝）

外屏6.5寸Dynamic AMOLED 2X顯示屏頗為闊落，打字更就手。（葉志明 攝）

性能方面，Galaxy Z Fold7搭載了最新一代的Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，這款為Galaxy系列量身定制的強大芯片，使得其在CPU、NPU和GPU性能上均有顯著提升，分別高達41%、38%和26%，無論是運行3A級大型遊戲、多任務處理，抑或是複雜的AI運算，Z Fold7均能輕鬆應對，流暢自如。此外，4400mAh大容量電池配合25W有線快充技術，提供了充沛的電量儲備，滿足全天候的移動使用需求。

全新三鏡頭系統（葉志明 攝）

拍攝系統是Galaxy Z Fold7的另一大突破。它配備了Galaxy Z系列首個1億像素廣角鏡頭，相較前代，亮度提升了44%，大幅提升了在低光環境下的成像能力。而內置的100倍變焦功能，則讓用戶能夠輕鬆捕捉遠距離的細節。ProVision引擎技術的引入，進一步優化了圖像處理，使得照片細節更為豐富，色彩表現更為生動。特別是夜間模式的增強，有效抑制了噪點，提升了暗光環境下的照片質量。Z Fold7更支持10-bit HDR拍攝，能夠呈現比8-bit HDR高四倍的色彩深度，為專業級影像創作提供了無限可能。此外，全新的AI功能如「實時編輯」與「顯示原創」，可實時比較原始與編輯後的影像，而「Photo Assist」則能一鍵智能清除圖片中不需要的物體，簡化了編輯流程。新增的「音軌消除」功能，更能自動偵測並移除影片中的背景噪音，讓用戶的創作更為純粹。

Z Fold7 四款顏色（葉志明 攝）

Galaxy AI智能體驗無處不在

本次發布會的另一大亮點，是三星在新機中全面升級的Galaxy AI體驗。全新的One UI 8與多模態智能助理深度融合，完美整合了輸入、語音以及圖像識別等多種交互方式。其中，「Circle to Search」不單可以在屏幕上圈出任何目標，即可在浮動視窗中獲得相關信息，而且更對應遊戲中搜尋。AI結果即時視窗功能確保AI處理結果能實時顯示，內容保持清晰。此外，AI自動表格整理功能能將複雜表格和文章整理成易於閱讀的格式，而AI圖像編輯功能則能自動去除圖像中不必要的物體，優化圖像。

自動AI建議執圖十分實用（葉志明 攝）

「Now Brief」功能亦加入Z Fold7、Z Flip7，為用家提供更個性化的每日更新，包括交通狀況、提醒、行事曆事件和身體摘要，隨時掌握重要信息。「Stretch Clock」功能可即時適應FlexWindow桌面，並在影像中辨識人物或物體。這些強大的AI功能，使得Galaxy Z Fold7與Z Flip7將會是智能生活不可或缺的助手。