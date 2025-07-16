Sony RX1R III無反機皇登場！超輕便全片幅極致之作 AI攝影新標準｜Sony再次為專業攝影師及影像創作者帶來震撼彈，突發公布全新 Sony RX1R III 全片幅數碼相機。不僅承襲了 RX 系列一貫的精巧便攜，更在核心性能上實現了劃時代的躍升，旨在為追求極致影像品質的用家，提供無與倫比的攝影體驗。



Sony RX1R III突發登場

革命性影像核心：6100 萬像素全片幅感光元件

Sony RX1R III 搭載的 35mm 全片幅背照式 CMOS 感光元件，擁有驚人的 6100萬像素解像度。這不僅是同級產品中的頂尖配置，更意味著攝影師能夠捕捉到前所未有的細節與層次。配合 Sony 最新的 BIONZ XR 影像處理引擎，RX1R III 在處理海量數據的同時，確保了影像的純淨度與色彩的真實還原。無論是風光攝影的廣闊視角，抑或人像攝影的細膩膚質，這款相機都能將每個微小元素清晰呈現，為後期製作提供極大的彈性。

全新設計的機身

ZEISS Sonnar T* F2.0 鏡頭：光學精粹的完美結合

RX1R III 繼續沿用備受讚譽的 ZEISS Sonnar T* 35mm F2.0 鏡頭，這顆經典鏡頭與全片幅感光元件的完美結合，成就了卓越的光學性能。F2.0 的大光圈不僅在低光環境下表現出色，更能營造出柔美的散景效果，使主體從背景中脫穎而出。ZEISS的光學精髓確保了影像的銳利度、對比度與色彩飽和度，無論是廣角拍攝還是特寫，都能呈現出令人驚嘆的清晰度與細節。此外，RX1R III 更具備微距模式，最短對焦距離可達 20 公分，讓攝影師能夠捕捉到微觀世界的奇妙景象。

Sony RX1R III不同風格拍攝試相

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AI 驅動的精準捕捉

智能自動對焦系統：AI 驅動的精準捕捉

在自動對焦技術方面，Sony RX1R III 引入了最新的 AI 技術，使其對焦性能達到前所未有的高度。憑藉 693 點相位檢測自動對焦系統，RX1R III 實現了快速而精確的自動對焦，即使在低光照條件下亦能保持出色的對焦準確性。實時識別自動對焦（Real-time Recognition AF）和實時追蹤（Real-time Tracking）功能，能夠智能識別並鎖定人眼、動物眼等主體，即使主體快速移動，也能緊密追蹤，確保每一張照片都清晰銳利。

Sony RX1R III 即將預售，不過香港仍未有任何消息

精湛設計與操作體驗：專業與便攜的完美平衡

Sony RX1R III 在設計上延續了 RX 系列的經典風格，採用扁平而垂直的機身設計，搭配耐用的鎂合金底盤，堅固可靠且手感舒適。236 萬點 XGA OLED 電子觀景窗提供了清晰細緻的視野，而觸控式 LCD 面板則帶來直觀便捷的操作體驗。無論是調整設定、瀏覽照片，抑或進行觸控對焦，都能輕鬆完成。

新機仍未知何時正式推出市面，而售價同樣未正式公布，暫時估計新機售價高達約5100美金（約4萬港幣），實際售價還要等官方公布。