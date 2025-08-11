ChatGPT-5將整合iOS 26！蘋果AI升級實時翻譯與視覺搜索迎新體驗

蘋果公司宣佈，即將發佈的iOS 26系統將集成OpenAI的ChatGPT-5模型，為Apple智能帶來顯著的性能提升。



這一更新將在下個月正式發佈，標誌着蘋果在AI領域的又一重要進展。

將集成OpenAI的ChatGPT-5。（Apple）

ChatGPT-5是目前最先進的AI模型之一，具備強大的推理能力和編碼工具，同時在語音交互和視頻感知方面也有顯著改進。與目前支援Apple智能的GPT-4模型相比，ChatGPT-5提供了更強大的功能和更高的效率。

蘋果公司表示，當Apple智能無法處理特定請求時，將能夠利用ChatGPT-5的能力來提供更準確和更智能的響應。

此次集成還包括一些新功能例如，Apple智能將能夠在FaceTime和訊息中提供即時翻譯功能，並通過Visual Intelligence功能提升全系統內容搜索的體驗。

此外，用戶無需OpenAI賬戶即可訪問這些功能，但關聯賬戶的用戶將享受訂閲優惠。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】