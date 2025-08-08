GPT-5免費面向大眾　寫作編程等領域全面進化　幻覺與諂媚率大減

8月8日凌晨，OpenAI正式發佈其史上最強大的人工智能模型——GPT-5。



這是我們迄今為止最智能、最快、最實用的模型，具有內置思維，可將專家級智能交到每個人手中。

OpenAI在官方新聞稿中寫道，這是我們迄今為止最優秀的人工智能系統。GPT-5的智能性能遠超我們之前的所有模型，在編碼、數學、寫作、健康、視覺感知等領域均擁有卓越的性能。

「GPT-5 不僅在基準測試中超越了之前的模型，回答問題的速度也更快，而且最重要的是，它對現實世界的查詢更加有用。我們在減少幻覺、提高指令執行能力和減少諂媚方面取得了顯著進展，同時提升了GPT-5在ChatGPT最常見的三個用途（寫作、編程和健康）中的表現。」

+ 5

OpenAI特別提到了AI大模型的幻覺問題，官方表示，GPT-5產生幻覺的可能性顯著低於我們之前的模型。GPT-5的響應包含事實錯誤的可能性比GPT-4o低約45%；在思考時，GPT-5 的響應包含事實錯誤的可能性 OpenAI o3低約80%。

另外，GPT-5還減少了對人類的諂媚。總體而言，與GPT-4o相比，GPT-5的親切感有所減弱，不必要的表情符號也更少，後續的互動也更加細膩周到。與其說是「與AI 對話」，不如說更像是在與一位擁有博士級智力水平的樂於助人的朋友聊天。

即日起，GPT-5面向所有用戶免費開放，Plus會員可獲得更多使用量，Pro會員則可訪問GPT-5 Pro 版本，該版本具有擴展推理能力，可提供更全面、更準確的答案。

與GPT-4o一樣，GPT-5免費和付費訪問之間的區別在於使用量。專業版訂閲用戶可以無限制訪問GPT-5，還可以訪問GPT-5 Pro。

對於ChatGPT 免費套餐用戶，完整的推理功能可能需要幾天時間才能完全推出。一旦免費用戶達到GPT-5的使用限制，將轉換到GPT-5 mini。

（由於ChatGPT 加入了地域限制，香港用戶未能直接使用）



延伸閲讀：同AI講禮貌會令OpenAI年損5000萬美元？ChatGPT與Grok有不同說法（點擊連結看全文）

+ 16

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】