Rokid Glasses AI智能眼鏡登場｜對應廣東話革命AR實用智慧生活

Rokid Glasses AI智能眼鏡登場｜目前功能最全面的 AI 智能眼鏡 —— Rokid Glasses正式在香港登場，不僅是全球首款消費級結合人工智能（AI）與擴增實境（AR）技術的智能眼鏡，更破天荒地支援廣東話語音操作，旨在將數位世界無縫融入香港用戶的日常。透過革命性的雙目衍射光波導技術，Rokid Glasses 能將一切資訊實時投射於鏡片之上，從實時翻譯、導航、演講提詞到第一身視角拍攝，將化身為用家的終極隨行 AI 助手，徹底顛覆您與世界的互動方式。



Rokid Glasses AI智能眼鏡正式登場

雙目光波導技術資訊懸浮眼前

傳統 AR 眼鏡最令人卻步的，莫過於其笨重設計與突兀的顯示效果。Rokid Glasses 在這方面取得了重大突破，採用了先進的雙目衍射光波導技術，配合全球最細的 0.15cc 微型 LED 顯示引擎 ，讓用家可以在完全透明的鏡片上清晰看見各種虛擬資訊及使用者介面 。這項技術的核心優勢在於其高透光率，確保用戶在接收數位資訊的同時，不會影響對現實環境的觀察，真正實現了 AR 技術的無縫融合。

極輕巧的Rokid Glasses

更值得一提的是，其顯示亮度高達 1,500 nits，並支援自由調較，即使在戶外猛烈陽光下，鏡片上的畫面依然清晰可見；在室內或較暗環境下，亦可將亮度調低，以達至最舒適的觀看體驗。這種將資訊「懸浮」在眼前的互動模式，讓大家無需再頻繁低頭查看手機，無論是查閱訊息、觀看導航，還是處理其他事務，都能保持專注，提升生活與工作效率。

今次活動的主持人都利用Rokid Glasses AI智能眼鏡作提詞器

廣東話 AI 助手翻譯導航一應俱全

Rokid Glasses 的靈魂在於其強大的 AI 整合能力，使其在云云智能眼鏡品牌中脫穎而出 。這款 AI 智能眼鏡內置了各類頂尖 AI 模型，如阿里巴巴旗下的通義千問、豆包及智譜清言等（不同地區會配備相容的 AI 模型），並由高通最新針對高端智能眼鏡的 Snapdragon AR1+ Gen1 晶片驅動，提供強勁流暢的運算體驗。對香港用家而言，最貼心的功能莫過於其支援廣東話語音操作。透過專屬的 Rokid APP，可以廣東話下達指令，輕鬆查詢天氣、附近餐廳推薦，甚至是食物的卡路里資訊。在需要騰出雙手的場景下，更可透過點頭或搖頭等簡單動作來接聽或拒絕來電，徹底解放雙手。對於經常需要與外國人交流的商務人士或旅遊愛好者，Rokid Glasses 的實時翻譯功能絕對是用家的恩物。它能夠自動翻譯多達 89 種語言，並將翻譯結果即時顯示在虛擬介面中，徹底打破語言隔閡，讓溝通變得前所未有的輕鬆自然 。此外，即將於 10 月推出的實時導航功能，亦會將路線指引直接投射在您的視野中，讓您在陌生環境中穿梭也游刃有餘。

可以在手機看回與Rokid Glasses AI智能眼鏡的對話

第一身視角即時捕捉

Rokid Glasses 亦是記錄生活點滴與提升專業表現的利器。眼鏡配備了一枚 1200 萬像素的高清攝影鏡頭，只需透過語音指令或輕觸按鍵，即可用第一人稱視角（FPV）即時拍攝相片或影片，完美捕捉眼前每一個珍貴、美好的瞬間。它更是首款支援 Low-Light HDR 及 60FPS 錄影的智能眼鏡 。前者確保在低光環境下，例如在夜間街道或浪漫餐廳中，依然能拍攝出色彩豐富、細節鉅細無遺的相片。

鏡片上的投映屏幕，外人不會太看得見。

對於需要公開演講或進行簡報的專業人士，Rokid Glasses的智慧提詞功能將徹底改變大家的溝通模式。只需透過專屬應用程式將講稿導入，文字便會在鏡片上自動滾動顯示。這項功能讓主講者無需再低頭看稿或依賴實體提詞器，能夠更自信、更流暢地完成演講，同時與聽眾保持自然的眼神接觸和互動，從而顯著提升會議或演講的成效 。

時尚與科技完美結合

為了讓 AI 智能眼鏡成為能夠融入日常的時尚單品，Rokid 特別與著名眼鏡品牌 Bolon 合作，共同打造 Rokid Glasses 的外觀設計 。其成果是一款兼具科技感與時尚感的眼鏡，鏡身僅重 49g，並配備可調節的鼻托與鏡腿，確保即使全天佩戴依然感覺舒適自在 。對於近視或散光的用戶，Rokid 亦提供了貼心的解決方案。可額外加購鏡片卡扣配件，隨時安裝在框內，根據個人需要訂製合適度數的鏡片，使其真正成為日常可用的眼鏡，而非一件偶爾使用的科技玩意 。

可以自行另配近視／遠視等的鏡片

全新的 Rokid Glasses AI 智能眼鏡建議零售價為港幣 $4688。由即日起，CSL將率先獨家預售。預訂用家即可獲贈價值港幣 250 元的眼鏡 88 優惠券或 500 Club 積分，以及 6 個月免費 MOOV 24 bit 音樂服務，禮品總值高達港幣 910 元。

同場加映：Rokid AR Spatial 套裝

除了焦點產品 Rokid Glasses，發布會亦介紹了更專注於沉浸式娛樂與生產力體驗的 Rokid AR Spatial 隨行巨幕眼鏡套裝 。此套裝包含 Rokid AR Max 2 眼鏡與 Rokid Station 主機 。Rokid AR Max 2 搭載了 Sony Micro-OLED 螢幕，能投射出 150 至 300 吋可調校的虛擬巨幕，並支援 120Hz 高刷新率及 3D 模式，帶來影院級的觀影體驗 。其內建 0 至 600 度的可調焦距功能，讓大部分近視用戶無需額外佩戴眼鏡亦可清晰觀看 。配合 Rokid Station 這款全球首部獲 Google 認證的 AR 眼鏡專用 Android TV 便攜設備 ，用戶可隨時隨地享受 Netflix、Disney+ 等串流平台內容，或連接 Switch、PS5 等遊戲主機，將任何地方變成您的私人移動辦公室、影院及遊戲平台 。