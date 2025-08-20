蘋果將放棄相機控制鍵？iPhone 17成最後款　使用率低還有這問題

蘋果在去年iPhone 16系列上引入了相機控制鍵，這顆按鍵可以輕觸、重按和滑動，控制相機的拍照、變焦等等。



制鍵採用了電容式設計，能夠敏感地感應到用戶的按壓力度，輕按即可實現對焦，而重按則可拍照，給用戶帶來了類似於傳統相機快門的手感體驗。

這一年來，OPPO、vivo等旗艦都加入了獨立的相機按鍵，但現在有消息稱，最先用上的蘋果要退出了。

vivo手機的相機拍照鍵（vivo韓伯嘯@微博）

據博主「OvO歐歐奕奕奕奕寶寶寶寶醬醬OvO」爆料，蘋果已經向供應商夥伴說明不再訂購相機控制按鍵，因此iPhone 17、iPhone 17 Pro系列可能是最後擁有相機控制的iPhone機型了。

該爆料貼子的截圖（OvO 歐歐奕奕奕奕寶寶寶寶醬醬 OvO@微博）

原因是蘋果此前經過調查發現，用戶使用相機控制按鍵的情況並不高，相機控制功能可能還需要進行完善。

iPhone 16「相機控制按鍵」如何使用？👇👇👇

因此，取消相機控制以後還能緩解部分成本。

事實也正如調查結果，很多iPhone 16系列用戶不僅日常使用不會用到這顆按鍵，甚至還有一定機率導致誤觸，體驗感反而更差。

甚至目前市面上的「廢鍵殼」都非常流行，手機殼完全將相機按鍵遮蓋，放棄這顆雞肋的按鍵。

另外，之前有部分分析稱蘋果加入這顆按鍵的最主要原因，是作為AI功能的入口，以實現便捷的交互，但目前並不被業內和用戶認可，而且中國的國行版至今沒開放蘋果智能。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】