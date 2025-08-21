vivo Vision發布｜30周年革命性MR裝置輕量化+8K雙目顯示生態整合

vivo Vision發布｜適逢vivo品牌成立三十周年，盛大舉行「vivo Vision 發佈會暨影像盛典」。記者現場直擊，會上除了宣佈全面升級影像戰略及揭曉「vivo影像加」手機攝影大賽結果外，最引人注目的莫過於正式發佈首款混合現實頭戴裝置——vivo Vision 探索版。這款 AR裝置集結 vivo 多年來在影像、感測器、顯示與人工智能等方面的技術積累，實現從全新的虛擬實境的體驗。



記者直擊今次vivo 30周年慶典中發布最新vivo Vision MR裝置

vivo Vision 探索版：輕量化設計

作為 vivo 進軍混合現實領域的首作，vivo Vision 探索版在產品設計上明顯區別於市面上同類型產品。其重量僅為398g，較同類產品輕約30%，尺寸更較其他品牌平均縮小26%，大幅提升佩戴舒適度。官方指出經大量人因工學研究，精準定位面部支撐的「黃金舒適區」，並透過4組共8套遮光罩與親膚泡棉組合，適應不同面型輪廓。

此外，為滿足遊戲用家需求，vivo 特別設計雙環綁帶，即使在激烈動作中仍能穩固佩戴，展現出 vivo 對用戶真實使用場景的深刻洞察。

vivo Vision 探索版正式發布

突破性顯示技術：雙目8K、眼動追蹤、手勢識別

vivo Vision 探索版在顯示方面採用 Micro-OLED 螢幕，支援雙目8K解析度與 DCI-P3 廣色域，色彩準確度 DeltaE＜2，媲美專業級電影監視器。配合高通第二代驍龍XR2+平台，GPU 與 CPU 性能分別提升15%與20%，為高解析度渲染與複雜空間計算提供強大算力支援。更令人驚艷的是其交互體驗。新機搭載1.5°高精度眼動追蹤技術，相當於在2米外精准定位手錶大小的物件，配合26自由度手勢識別及175度垂直識別範圍，實現「眼到即所指、手動即所控」的自然操作體驗。系統方面則採用全新 Origin OS Vision，以「負設計」理念將資訊立體呈現於現實空間中，打破傳統螢幕界限。

雙目8K顯示

生態內容整合：從影音、遊戲到辦公的全場景應用

vivo Vision 探索版支援沉浸式穹幕影片、移動巨幕影院等多種影音模式，更可觀看體育賽事與電競直播，用家能自由切換視角，享受臨場感十足的觀賽體驗。此外，vivo 也積極與第三方開發者合作，擴充辦公、教育與娛樂應用，打造真正「可用、好用、常用」的混合現實裝置。

而這台vivo Vision探索版暫時未定正式上市日期，只是由8月22日開始於國內指定專門店內試玩，而且更同時全國招募30名fans進行用戶顧問計劃，用作提供更多實用數據體驗，來令這台vivo Vision將來做得更好。

聯手蔡司影像戰略升級與跨界合作

發佈會同日，vivo 也宣佈全面升級影像戰略，聚焦「場景融合」與「影像生態矩陣」建設。官方指將進一步推動專業影像技術普及化，並與蔡司延續全球戰略合作，共同研發手機光學系統與計算攝影技術。

vivo 自研的「藍圖影像技術」也實現全面進化，涵蓋晶片、感測器與算法三大範疇。包括業界首創的VS1與V3+雙芯架構、大模型畫質增強演算法等，進一步提升高倍變焦與低光環境下的成像品質。

影像文化與創作者生態

vivo 今年除了舉辦「vivo影像加」手機攝影大賽，收到來自全球50萬幅作品外，更與中國攝影家協會合作舉辦首屆中國手機攝影大展，並與聯合國教科文組織發起短片競賽「Capture the Future」，支持青少年創意表達。