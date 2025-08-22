小米Q2淨利翻倍　高端手機市佔率超15%　汽車產能不足引股價擔憂

小米集團公布了2025年第二季度的財報，可以說這是一份「史上最強」的成績單。季度收入達到1160億元，按年大漲三成以上，淨利潤更是翻倍，創下歷史新高。



表面上看，小米不僅手機、IoT等傳統業務穩步向上，更關鍵的是汽車業務已經進入爆發期，單季交付超過8萬輛，累計訂單突破30萬輛，看起來一切順風順水。

然而，資本市場並沒有因此給出熱烈掌聲。財報發布後，小米股價依舊缺乏明顯拉升，這背後並不是財報「不夠好」，而是投資者對汽車交付能力和工廠產能建設的擔憂，讓市場選擇了「觀望」。

1. 手機和IoT：穩定發揮，錦上添花

在智能手機業務上，小米延續了高端化路線。中高端機型的市場份額持續提升，在中國大陸售價5000元以上的機型市佔率超過15%。這意味着小米不再只是「性價比」的代名詞，而是真正開始在高端市場與蘋果、華為分庭抗禮。與此同時，IoT和智能家電業務也延續高速增長，智能空調、冰箱和穿戴設備都創下新高，說明小米的「人車家全生態」正在逐漸成型。

這些業務表現穩健，但畢竟屬於既有賽道，增長的天花板已經可見。市場對股價真正寄予厚望的，是小米能否憑藉智能電動車實現「二次騰飛」。

2. 汽車：漂亮的銷量，不小的壓力

二季度小米汽車交付超過8萬輛，看似成績喜人，但市場更關注的是未來產能的持續兑現能力。其中YU7的訂單數量固然龐大，18小時鎖單量高達24萬台，創造了行業奇蹟，但投資者擔心的是：工廠能否跟得上節奏？

要知道，造車和賣車不同於手機業務，硬件交付不僅依賴設計和技術，更依賴龐大的生產體系和穩定的供應鏈。小米雖然已經在北京亦莊等地佈局工廠，但產能爬坡依然存在不確定性。如果產能跟不上，即使訂單再多，也可能出現「交付難」的尷尬局面。

此外，汽車行業不同於消費電子，有着極其複雜的合規和質量管理流程。隨着交付規模的擴大，質量控制、售後網絡和用戶體驗都將成為新的考驗。這些都需要大量時間和資金去打磨，而短期內很難快速轉化為利潤。

3. 為什麼財報好看，股價卻漲不動？

小米的財報中提到，研發投入再創新高，汽車銷售門店也在不斷擴張。然而，對股價而言，市場更關心的是「工廠」。汽車工廠的建設周期長、投入大，不僅需要消化鉅額資本開支，還會在相當長一段時間裏拖累整體利潤表現。

換句話說，即使汽車業務單車毛利率已經不低，但龐大的產能建設支出，依舊會吞噬掉不少利潤。對投資者來說，這意味着小米在未來一兩年內很可能仍然處在「高投入，低迴報」的階段，盈利能力難以完全釋放。

總結來說，小米的財報確實漂亮，但股價沒有隨之上漲，核心原因在於汽車業務的交付節奏和工廠建設進展。投資者已經認可小米的潛力，但潛力和兑現之間存在時間差：

（1）交付能否穩定持續，直接關係到收入是否能保持高速增長；

（2）工廠建設能否按時完成，決定了未來的產能上限；

在這個過程中，大規模的資本開支和產能爬坡風險，會壓低市場對短期利潤的預期。換句話說，市場擔心的並不是小米沒有未來，而是這條路會不會「走得艱難、走得久」。股價不上漲，並不是否認小米的努力，而是資本市場在等一個更確切的答案：小米能否把造車故事從「訂單」真正落地為「穩定交付和規模利潤」。

4. 最後

小米Q2財報展現了強勁的基本面，尤其是汽車業務，已經讓公司從「手機公司」逐漸邁向「全能科技企業」。但資本市場總是前瞻性的，它在關注的不僅是現在的收入和利潤，而是未來兩三年的確定性。

所以，財報數字再漂亮，股價未必立刻反應。投資者需要看到的不只是訂單暴增，更是工廠產能的爬坡曲線和持續穩定的交付表現。等到那一天，小米的股價才可能真正迎來拐點。

