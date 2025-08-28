DJI Mic 3上手試｜迷你輕便全方位升級！追加Timecode功能更實用

DJI Mic 3上手試，與上代Mic 2比較！迷你輕便全方位升級，追加Timecode功能更實用｜近年以內容創作者主導的數碼時代，無論是專業影視製作、網絡直播還是 Vlogging，清晰而富有層次感的音訊質素，已成為衡量作品成敗的關鍵。早年DJI推出的Mic 2已經深得不少用家喜愛，之後推出更便宜的迷你款的DJI Mini，更得到入門用家讚賞。最近終於正式推出萬眾期待的全新一代 DJI Mic 3，它不僅僅是一次常規的升級，更是一場針對專業工作流程的全面革新。立刻上手試用，以及與上一代 DJI Mic 2規格作比較。



DJI Mic 3上手試，全新接收器只有16g重，非常輕巧。

極致輕巧與超長續航

對於需要長時間在外奔波拍攝的創作者而言，設備的便攜性與續航力至關重要。最新版本的DJI Mic 3 在設計上體現了「小巧輕便，一體收納」的理念，從根本上減輕了使用者的負擔。其發射器（TX）連同磁鐵的重量僅有驚人的16g，體積極其纖巧，僅如鈕扣般大小 。如此輕盈的設計，讓發射器佩戴在衣領上時幾乎感覺不到其存在，極大降低了運動或出鏡時設備的存在感。為了實現更靈活的佩戴方式，Mic 3配備了可旋轉的磁吸背夾，無論是側夾還是倒夾，都能確保咪高峰正對聲源。此外，強大的磁吸功能不僅能輕鬆吸附在衣物上而不會拉扯到薄軟布料，更能發揮創意，吸附在金屬表面如咖啡機或刀具上，解鎖更多有趣的收音角度。

可以直連DJI不同的拍攝裝置

在續航方面，DJI Mic 3 同樣表現出眾。在滿電狀態下，單個發射器（TX）的續航時間長達約8小時，而接收器（RX）則能持續工作約10小時。充電盒能為兩個發射器和一個接收器的組合提供 2.4 次的完整充電，從而實現了高達28小時的超長續航力。記者試過全日拍攝環境下，例如在強干擾或遠距離收音並開啟多種功能時，其續航表現依然可靠。此外，系統還具備智能省電功能，發射器可自動進入省電模式，而發射器與接收器在超時後也會自動關機。接收器更能跟隨相機的開關機狀態自動同步，大大提升了能源效率。對於緊急情況，Mic 3的快速補電只需18分鐘即可將電量充至 80%。

連同充電盒一起使用，續航力用足一日都沒有問題。

專業級音質與穩定傳輸

音質與傳輸穩定性是衡量一支無線收音咪性能的重點，DJI Mic 3在這兩方面都實現了重大突破，帶來廣播級的專業音訊體驗。它提供了高達400m超穩定傳輸距離，相較於上一代產品提升了1.6 倍，記者曾在數千呎的公司office試錄音，就算複雜或開闊的場景中也能確保音訊信號的穩定連接。為了應對日益複雜的無線電環境，Mic 3 創新地引入了 2.4GHz 與 5GHz 雙頻抗干擾傳輸技術，系統能智能選擇最穩定的頻段，有效避免信號中斷。因為以往曾經試過在一些多電子器材的地方，或者繁華多人地區時，有機會受到電子干擾，而令錄音接收斷續，因此雙頻抗干擾傳輸技術對於不少vlogger而言，是十分重要新功能升級。另外，它對於追求極致音質的專業人士，Mic 3對應無損音訊廣播功能，開啟後可將 48kHz 24-bit 的無壓縮音訊素材直接傳輸至接收器，保留最豐富的聲音細節。

為了適應不同錄製場景與人聲特點，DJI Mic 3 內置了三擋可調的音色風格 。使用者可以根據需求選擇「常規擋」以獲得清晰均衡的人聲，「飽滿擋」來強化低音的扎實感，或是「明亮擋」讓高音更顯通透 。系統還配備了先進的自動增益調節功能 ，能夠自動平衡音量，並提供兩種動態控制模式。在戶外等音量起伏較大的場景中，「自動控制-防爆音」模式能有效防止突然的大聲造成音訊削波失真；而在室內相對安靜的環境下，「動態控制-自動調節音量」模式則能確保聲音的平穩和一致。更值得一提的是，Mic 3引入單個接收器最多可同時連接四個發射器進行收音，而一個發射器的音訊更可以廣播給多達八個接收器進行輸出與監聽。這項功能滿足了多人訪談、多機位拍攝等複雜場景的需求。

今代的無線連結距離大幅提升

簡化後期製作流程

DJI Mic 3 最具革命性的升級，莫過於其為簡化後期製作流程而設計的強大功能 。它首次引入了內置的高精度 Timecode 時間碼，這項以往只在高階專業影視設備上才具備的功能，現在被整合進這款小巧的無線收音咪中。發射器的內錄檔案會自動記錄時間碼資訊 ，其精度在 24 小時內的偏差小於 1 幀 ，並全面覆蓋主流的時碼器模式與視頻規格。剪輯後期處理多機位素材時，無需再耗費大量時間手動對齊音軌，只需一鍵即可實現音畫精準同步，極大地提升了工作效率。

可以利用手機DJI Mimo app與Mic 3連結後再同步Timecode資訊

與此同時，Mic 3 的內置錄音功能也得到了飛躍，它支持雙文件 32-bit 浮點內錄。32-bit 浮點錄音技術提供了極高的動態範圍，從理論上避免了音訊因過大或過小而出現削波失真或噪音過高的問題，無需在前期過分擔憂電平設置。雙文件功能則會同時保存一條原始音訊與一條經過演算法優化後的音訊，為後期製作提供了更大的靈活性。為了應對長時間錄製的需求，發射器的內存也從上代的8GB提升至32GB，用家不需擔心記憶體不足。此外，Mic 3 還提供了多種聲道收音方案，包括適合快速出片的單聲道，兼容性更佳的雙聲道，以及專為專業後期製作而設的四聲道模式。在四聲道模式下，每個發射器的音軌都能獨立記錄，方便進行精細的混音處理。

DJI Mic 3 與 Mic 2 規格賣點比較

DJI Mic 3 集便攜性、高品質音訊、穩定傳輸和高效後期工作流於一身的完整音訊解決方案。它憑藉高精度Timecode時間碼、32-bit 浮點內錄、400 米傳輸距離和「四發八收」等一系列專業級功能的加入，再次拉高無線音訊設備的天花板。想知道與上代DJI Mic 2有什麼地方升級，可以參考以下的規格特色對比。