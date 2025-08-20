小米智能家庭屏首發　27英寸可移動+9700mAh電池　高性價比引關注

小米今天又上架了一款重磅新機！這次沒有捲手機、捲電視，小米直接殺入新戰場了。



這次小米上架的是Xiaomi智能家庭屏Max 27，長這樣～一塊顯示屏和一個大支架的配置，外觀有點像KTV裏的點歌機。只不過這個是「可移動智能家庭屏」，一般市場價在2000-5000元（人民幣，下同）不等。

+ 3

先來看小米這款新機的配置。這塊大屏幕，是27英寸、分辨率1920x1080的防眩光類紙屏。尺寸比平板大，比電視小，又「類紙屏」護眼，長時間刷劇沒毛病。

為甚麼強調刷劇呢？這款「閨蜜機」機身底部有5個隱藏式輕音萬向輪，外加升降旋轉支架，不僅方便一推即走，還能旋轉、傾斜、升降靈活使用。

鑑於現在不少年輕人看電視的習慣愈發少了，取而代之的是居家時的「下飯劇」時刻多了，「閨蜜機」的出現就很好的契合了這個用戶場景。

而且近幾年不少廠家在深耕這玩意兒的各方面配置，性價比也越來越高。例如，小米這款新機，還配備了9700mAh超大電池。作為參考，去年1月份，這類產品3999元的頂配新機，給到的是7500mAh電池。

小米這款，上來就能待機13天。想象下，這「閨蜜機」推着滿屋跑，不用插電，某種意義上，還真挺適合我這種懶人的。不過這麼大屏幕實際用起來到底能撐幾天，大家可以根據自己的使用習慣打折保守估計......

再有，這款新機的配置還有：8核處理器、6+128GB存儲，性能也是當下該品類的主流配置；小米這款還有超級小愛同學+智能家居中控，能語音控制米家設備，開關燈、調空調、查天氣等等，一句話就能搞定。

除了刷劇，這款「閨蜜機」還有當大屏點歌台、AI健身、學習；外加HDMI 1.4、USB-A、USB-C接口，支持外接電腦、遊戲機這些也沒問題。這樣看下來，這玩意兒也算是一台能推着跑的大號智能平板+智能音箱+智能家居控制枱了。

最後，重點來了，價格～小米這款智能家庭屏Max 27，定價3999元，官方首發補貼價 3399.15元。綜合來看下這款新機是甚麼水平。

延伸閲讀：小米智能門鎖4 Pro 黑科技加持隔空AI掌靜脈識別、3D人臉秒開門（點擊連結看全文）

+ 11

簡單一句話總結，小米這次入局閨蜜機市場，明顯是有備而來。相比市面上已有的產品，小米這款智能家庭屏Max 27 ，還是那個王炸殺手鐧，性價比拉滿了。

其一，27英寸大屏+可移動設計，在市面上也是比較暢銷的定位。

其二，9700mAh電池+萬向輪，算是小米的優勢。

其三，超級小愛同學+米家生態，智能家居控制更強，也是小米這邊的亮點，品牌的兼容性更好。

其四，首發價3399.15元，行業裏參考比較熱門的品牌，例如小度添添閨蜜機、TCL移動智慧屏、天貓精靈閨蜜機等等這些，差不多也是在3000-3500元左右。



所以小米這款新機，還是很有競爭力的。

延伸閲讀：小米有品睡眠無感監測帶 非穿戴設計精準測19項睡眠數據價格吸引（點擊連結看全文）

+ 10

那最大的問題是甚麼呢？配置再頂，但有多少人願意花3000元買這個「閨蜜機」呢？基於對這個品類的本身爭議，咱可以看下最新的數據。

閨蜜機這兩年突然火起來，還是趁着電商、直播產業的發展，乍一聽，這「閨蜜機」 像是個社交產品，但實際上它賣得越來越好了。有數據（洛圖科技）顯示，2025年上半年，中國移動智慧屏銷量17.5萬台，按年增長45.4% ，雖然總量不大，但增速驚人。

這類產品的核心賣點，就是可移動+多功能+AI交互。小米的入局，也是瞅準了這條賽道的潛力。順便憑藉米家生態、品牌影響力和渠道優勢，小米新機，無疑會讓閨蜜機市場的競爭愈發激烈。那麼問題來了，你們覺得這款產品怎麼樣，考慮到該品類還有國補名額，是否願意花3000元入一款這樣的「閨蜜機」呢？

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】