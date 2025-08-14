小米有品睡眠無感監測帶 非穿戴設計精準測19項睡眠數據價格吸引
撰文：快科技
小米有品上線了joypal AI睡眠無感監測帶的眾籌，定價339元（人民幣，下同），建議零售價799元。
相比於傳統的智能手環、手錶，joypal AI睡眠無感監測帶的非穿戴設計，對於老年用戶更友好。
可平鋪於牀墊下方使用，避免穿戴式設備的不適感，不影響睡眠。
搭載專業級壓電薄膜傳感器，準確率高達1.4bpm，可即時監測心率、呼吸頻率、睡眠時間、身體運動、睡眠質量、鼾聲等19項數據，涵蓋深睡、淺睡、REM（快速眼動）等睡眠周期。
接入Deepseek AI睡眠分析，生成日/周/月睡眠報告，提供個性化改善建議，如針對入睡困難、深度睡眠不足等問題給出調整方案。
能對呼吸異常、心率過快等潛在風險發出提醒，支持多手機共享睡眠報告，方便遠程關注家人健康。
適合工作壓力大、長期熬夜、焦慮失眠者，高血壓、糖尿病等慢性病患者，程序員、夜班護士、長途司機等特殊職業人群，以及關注家人睡眠健康的用戶。
