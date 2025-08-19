小米智能家庭屏8雲台版　AI看護+人臉識別+360°鏡頭　首發價吸引

小米智能家庭屏8雲台版將於8月21日19:00開售，首發到手價699元人民幣（約港幣759元），目前新品詳細配置已在小米商城公佈。



小米智能家庭屏8雲台版，是該系列首款搭載雲台攝像頭的產品，主打看家、護家功能。攝像頭水平角度360°，垂直方向支持上下共30°手動調節，攝像頭為500萬像素，號稱呈現3K超清畫質。此外，攝像頭內置紅外補光燈，夜視距離10米，無光環境也能清晰成像。

小米智能家庭屏8雲台版支援AI看護功能，支援人臉識別、人臉檢測、人形追蹤，還能智能看娃，支持寶寶哭聲檢測。當家人、孩子、寵物有情況時，該產品還能遠程通知。

據悉，小米智能家庭屏8雲台版支援微信、家庭屏雙向溝通，方便與家裏老人、兒童聯繫。除了能看家外，該機還內置兒童繪本、學科知識、老年養生、影視綜藝等資源，秒變家庭娛樂中心。

小米智能家庭屏8雲台版搭載小米澎湃OS，可暢連多種智能家庭設備，並升級小米Mesh2.0網關。

其他方面，該家庭屏屏幕為8英寸，1280*800分辨率，搭載A53四核AI處理器，運行記憶體2GB，8GB存儲空間，搭載超級小愛，可自動識別童臉，開啟防沉迷、內容過濾。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】