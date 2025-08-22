小米首款多向掃振電動牙刷　雙軸清潔＋5種模式　還原巴氏刷牙法

小米最新發佈了首款米家多向掃振電動牙刷，定價499元人民幣（約港幣543元），國補到手價424.15元（約港幣461元）。



外觀上採用流線型設計，握感舒適，鋁合金噴砂機身，質感出色，支援IPX8級防水，可直接在水龍頭下沖洗。

小米最新發佈了首款米家多向掃振電動牙刷。（小米商城）

搭載原創專利馬達結構，採用了獨特的雙軸設計，在傳統垂直掃振的基礎上，特別增加了水平震顫運動。

水平軸能夠實現每分鐘600次的高頻擺動，深入清潔牙縫、牙齦溝等部位；垂直軸則提供每分鐘30720次的掃動，可快速清除牙齒表面污漬。

雙軸協同工作，實現3D多向掃振，精準還原「巴氏刷牙法」清潔手法，相比傳統單軸電動牙刷，清潔效率大幅提升，經測試對牙菌斑的清潔率最高可提升30%。具備5種清潔模式，分別是清潔模式、輕柔模式、敏感模式、亮白模式和按摩模式。

標配軟膠刷頭，背部包裹加厚食品接觸級軟膠，有效緩衝刷牙力度，深入清潔後槽牙避免磕碰不適，而且刷頭可彎曲45°。

內置2600mAh大容量電池，一次充滿電可使用約30天，減少了頻繁充電的麻煩。

