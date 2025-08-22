小米MIX Flip 2七夕放大招推鑽石限定版　鱷魚紋皮革機身極致奢華

就要到七夕情人節了，小米專門發佈了一款定製機——小米MIX Flip 2鑽石限定版。



該機將於8月22日10點正式開售，僅提供12GB+512GB版本，售價6999元人民幣（下同）。

作為對比，普通版的12GB+512GB規格，售價是6499元，鑽石限定版僅貴了500元。

限定版共有兩款七夕配色，分別是車厘子紅、冰川白，中框鑲嵌丘比特切工6分培育鑽石，通過NGTC國家珠寶玉石質量檢驗檢測中心認證。

背殼採用鱷魚紋科納皮，創新鱷魚皮紋理工藝造型時尚，亦柔韌親膚，還有xiaomi金屬銘牌。

限定版還有定製禮盒包裝，並且附贈百變旋蓋保護殼、長短珍珠掛鏈和荔枝紋收納包。

配置上與普通版本保持一致，延續了上代的輕薄設計語言，機身薄至7.57mm，輕至199g；採用4.01英寸外屏，適配500+高頻App，如微博、抖音、小紅書等，擁有獨立外屏聽筒+麥克風，無需打開隨時接打電話。

內屏是6.86英寸，摺痕控制是目前行業第一梯隊，內外屏擁有一致的1.5K分辨率、460PPI，峰值亮度達3200nits，120Hz高刷新率。

核心配置上，小米MIX Flip 2搭載驍龍8至尊版旗艦晶片，內置5165mAh電池，支援67W有線快充和50W無線快充，搭載5000萬像素徠卡主攝+5000萬像素徠卡超廣角鏡頭。

