手機屏幕現黑條是壞了？原來頻閃是傷眼元兇！護眼關鍵要這樣選

智能手機已經成為我們日常生活中不可或缺的一部分，選擇一款護眼的手機屏幕顯得尤為重要。在很多評測、體驗中，博主都會用另一款設備拍屏幕上的「黑條」，一般認為黑條越細越少就越護眼，但你知道這是什麼原理嗎？今天我們簡單嘮嘮。



「PWM調光」這個詞，常看手機發布會的用戶們想必不陌生。它是一種用於調節OLED屏幕亮度的技術，簡單講就是在極短時間內，對屏幕進行快速的 「開 - 關 - 開 - 關」 操作，讓屏幕在最高亮度和最低亮度（黑屏）之間交替顯示，利用人眼視覺暫留現象，使人們感覺屏幕好像變暗了。

因此，我們在拍攝時搭配合適的快門速度，逐行曝光的節奏與頻閃的 「亮→滅」 節奏錯位，不同行的像素會分別拍到 「亮」 和 「滅」 的狀態，最終形成橫向排列的亮條與黑條交替的畫面，這本質就是頻閃被逐行曝光 「拆分」 後的可視化結果。

頻閃頻率越低，單個 「亮→滅」 周期越長，相機越容易捕捉到完整的 「滅段」，黑條會更清晰；反之，頻閃頻率越高，單個周期極短，相機快門難以精準截取 「滅段」，黑條會變模糊甚至消失，這也是高頻率 PWM 調光更護眼的原因之一。

相關文章：iPhone有夜間護眼模式？點1下即啟動 網民：用三年了第1次知道

+ 9

在手機行業中，高頻PWM調光已經成為中高端手機標配。這是因為低頻PWM調光（通常在240Hz以下）的閃爍可以被一些人眼感知，長時間觀看可能會導致眼睛乾澀、疲勞或其他不適。而高頻PWM調光由於頻率較高，閃爍速度快，超出了人眼能夠察覺的範圍，從而有效減少低頻PWM調光引起的視覺疲勞和不適。

目前一些手機廠商的高頻PWM調光技術已經較為成熟，榮耀的青山護眼屏，具備3840Hz的高頻PWM調光，並且得到了權威機構認證的手機屏幕。除了榮耀之外，其他品牌如華為、OPPO、vivo、小米等品牌的產品也都具備先進的屏幕調光技術。

值得一提的是，現在很多強調護眼的手機，一般都會採用高頻PWM調光與類DC調光結合的方式。為了保證高亮度下的顯示效果，類DC調光技術應運而生，它利用軟件算法模擬DC調光的效果，本質上是一種改良後的PWM調光，更適用於OLED屏幕，其相比PWM調光在頻率控制上更加精細。

類DC調光的核心在於利用算法動態調整屏幕像素的亮度和色彩輸出，從而在視覺上模擬出連續的亮度變化。這一過程雖然在一定程度上改善了視覺舒適度，但也可能帶來額外的挑戰，包括增加功耗、影響屏幕對比度和色彩準確性。

最後還是提醒大家，手機護眼技術很多，但大家也應該認識到，除了選擇一款合適的手機屏幕外，保持良好的用眼習慣同樣重要。我們應該避免長時間盯着手機屏幕，每隔一段時間就休息一下眼睛，遠離電子屏幕一段時間，讓眼睛得到充分的休息和放鬆。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】