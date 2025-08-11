幾多度屬於高度近視？深近視4常見併發症　醫教日常做好3件事護眼

近視度數如果不降反升，高到一定程度時即可能面臨發生視網膜剝離、黃斑病變等嚴重併發症，甚至有失明的風險。



對於高度近視患者來說，該怎麼與它和平共處，讓它還能陪你看世界、看人生？

近視是一種疾病？（按圖👇👇👇）

幾度才是高度近視？併發症風險有哪些？

台灣眼科醫生羅英源表示，高度近視指的是近視度數達到500度以上，除了視力模糊外，高度近視還可能帶來一系列的眼睛併發症，影響視網膜、視神經等部位，嚴重時可能導致失明。常見的併發症包括：

1. 視網膜剝離：當眼球長度過長時，視網膜變薄，周邊視網膜破洞的機會增加，進而造成視網膜剝離，嚴重需手術治療。

2. 黃斑病變：高度近視可能造成黃斑部病變，影響中央視力，甚至無法恢復。

3. 青光眼：高度近視形成過程中容易造成神經退化，影響視力及視野缺損。

4. 早發性白內障：高度近視患者白內障提前出現，進展速度較快，可能在55歲前就需接受手術。



高度近視的日常保養

高度近視的人需特別注意眼睛保養，透過定期眼科檢查、注意用眼習慣，保持健康的生活方式，可減少併發症風險。保養重點包括：

1. 定期眼科檢查：及早發現問題，及時治療可降低併發症風險。

2. 良好用眼習慣：避免長時間近距離用眼，閱讀、使用手機時保持適當距離並定期休息。

3. 飲食與生活方式：攝取富含維生素A、C、E等有助眼睛健康的食物，保持良好作息，避免熬夜抽菸，做好防曬遮陽。



高度近視雖無法完全恢復，羅英源說，可透過視力矯正與適當治療來改善視力。雷射矯正手術對部分人有效，能減少對眼鏡或隱形眼鏡的依賴，但仍需定期眼科檢查，因高度近視會增加其他眼科疾病風險。

