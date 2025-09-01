馬斯克批激光雷達遇惡劣天氣失效　Tesla自動駕駛用攝像頭更可靠

馬斯克（Elon Musk）再一次對激光雷達開炮，而這次選擇的對象依舊是Waymo自動駕駛。



馬斯克將闡述重點放在Waymo激光雷達方案車輛的惡劣天氣適應能力上，尤其是在降雪、降雨甚至沙塵暴等場景中，激光雷達如何陷入導航困境。

他表示：

受反射散射影響，激光雷達在雪、雨或沙塵環境下表現糟糕，這也是Waymo在強降水天氣裏完全無法行駛的原因。

馬斯克也坦言，激光雷達在某些場景中確有用武之地 ，列舉的例子就是SpaceX『龍』飛船與空間站對接，他稱自己非常清楚這項技術的優勢與短板。

現時Tesla Model S和Model X都是靠攝像頭實現環境感知：

+ 1

早些時候，針對其他車企對激光雷達和雷達的依賴，馬斯克就曾直言批評，並給出結論稱「激光雷達和雷達會因傳感器衝突降低安全性。」

馬斯克解釋道，如果激光雷達、雷達與攝像頭的感知結果不一致，該以哪個為準？這種傳感器數據模糊的問題，只會增加而非降低風險。

「我們關閉特斯拉車型上的雷達，正是為了提升安全性。攝像頭方案才是王道（Cameras ftw）。」

據悉，幾年前特斯拉徹底放棄了「攝像頭+雷達」的組合方案，自轉型以來，特斯拉旗下所有車型均僅依靠攝像頭實現環境感知，馬斯克還透露了原因：特斯拉Model S和Model X曾搭載過自研的高分辨率雷達，但該設備的性能「無法與被動光學設備（即攝像頭）相比，因此我們最終決定停用雷達。」

延伸閲讀：懂車帝36款車輔助駕駛引爭議 Tesla未全通過 國產智駕通過率低（點擊連結看全文）

+ 11

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】