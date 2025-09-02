SpaceX星艦Starship第10次試飛創佳績　馬斯克曝著陸僅偏差3米

SpaceX行政總裁伊隆·馬斯克（Elon Musk）近日分享了星艦（Starship）上級艙在第十次試飛中取得的一項令人矚目的成果。儘管該飛行器在重返地球過程中經歷嚴峻考驗，但其最終著陸精度仍達到極高水平。



在社交平台X上，馬斯克提到，星艦上級艙最終濺落點與預定目標點的偏差僅3米（不足10英尺）。考慮到飛行器本身體積龐大，且著陸區域為遼闊海洋，要實現如此精確的定位實屬不易。

今次試飛整體而言相當成功，超重型助推器（Super Heavy booster）與上級艙均完成了各自的任務目標。從SpaceX公開的影像資料可見，飛行器重返大氣層後，其隔熱罩表面呈現金褐色燒蝕痕跡，尾部裙邊部分結構缺失，襟翼及其他外部區域亦出現明顯的高溫高壓作用痕跡。

SpaceX特別指出，星艦在部分隔熱瓦缺失的情況下，仍成功穿越大氣層，並在飛行過程中特意測試襟翼承受極端壓力的能力。即使在結構受損的狀態下，飛行器仍順利完成翻轉及著陸點火動作，最終精確抵達預定濺落區域。

這一表現與今年早些時候的試飛形成鮮明對比。在今次試飛之前的三次測試中，星艦上級艙均在濺落前發生解體。第十次試飛不僅是今年首次實現受控濺落，更展示出即使機體受損，仍能保持高度精準定位的能力。

美國太空探索技術公司（SpaceX）新一代重型運載火箭「星艦」（Starship）第10次試飛成功，行政總裁馬斯克（Elon Musk）周三（27日）稱讚團隊表現出色。（網頁截圖）

對SpaceX而言，今次成功是研發完全可重複使用航天系統的重要里程碑。飛行器在極端再入環境下仍能保持結構完整，並將著陸誤差控制在數米之內，這表明其技術已具備執行包括軌道載荷運輸在內的多種任務能力，也為日後執行月球及火星任務奠定了堅實基礎。

