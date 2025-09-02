iPhone 17系列純eSIM版本席捲全球　香港因一限制或成例外？

在流出關於Apple輕薄機iPhone 17 Air資訊時，市場已普遍預期該作將僅具eSIM版本、而不設實體SIM卡槽。



不過據海外銷售渠道流出資訊，似乎蘋果打算在更多地區，推出僅具eSIM版本的iPhone 17系列機型。

外媒引述消息人士資訊，指歐盟Apple授權經銷商正培訓員工，務求在當地時間9月5日（週五）前，完成關於支援eSIM的iPhone產品資訊學習。

據透露eSIM版iPhone培訓內容，已在能供全球Apple Store及授權經銷商員工使用的《SEED》App獲得，故推斷廠方準備將eSIM版推向更多地區。

eSIM，又名嵌入式SIM（wikiwand.com）

港版iPhone 16e已採eSIM配Nano SIM設計，不過網絡供應商大都未推出純eSIM方案。

加上中國內地地區亦未鋪設完善eSIM服務，故預期港版跟國行iPhone 17仍以實體SIM版本為主，最快明年才有機會逐步擴展eSIM型號。

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】