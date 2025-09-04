iPhone 17 Pro Max終結過熱？首搭大面積VC散熱板　告別高溫降頻

隨著iPhone 17系列發表日漸逼近，最新爆料指出，高階款iPhone 17 Pro Max將採用全新設計的 均熱板（Vapor Chamber），其覆蓋面積相當可觀，目的就是要有效分散來自處理器與其他元件所產生的熱量。



爆料帳號 @LusiRoy8在X（前 Twitter）上釋出了一張疑似iPhone 17 Pro Max均熱板的照片，雖然並未公開實際尺寸，但從圖片來看，它幾乎覆蓋了機身大部分區域，遠比過往的石墨散熱片來得更激進。

散熱從「夠用」轉向「發揮潛能」

蘋果過去長期認為iPhone不需要強化散熱設計，畢竟手機用途多半偏向日常使用。然而，從2023年的A17 Pro開始，情況開始改變——這顆晶片支援 硬體光線追蹤，也讓iPhone 開始支援例如《Resident Evil Village（惡靈古堡 村莊）》、《Resident Evil 4（惡靈古堡 4 重製版）》等大型AAA級遊戲，對於長時間運作與溫度管理的要求大幅提升。

用iPhone來玩遊戲，有機會出現過熱問題：

+ 1

根據 @LusiRoy8 的說法，這次的均熱板設計除了涵蓋 A19 Pro 晶片，也會延伸至 NAND 快閃記憶體 部分，避免遇到俗稱「撞牆」的高溫效能限制（thermal throttling），讓效能發揮更加穩定。

為遊戲與AI預做準備

除了大型遊戲外，蘋果近期積極佈局的Apple Intelligence（蘋果智慧系統） 也將為硬體帶來新一波負載。AI模型運行對CPU、GPU與記憶體都有更高的需求，這讓散熱成為下一代iPhone的必修課。

由於iPhone 17 Pro Max擁有更大的機身，相較iPhone 17 Pro，自然能配置面積更大的均熱板，但具體大小還有待後續更多資訊釋出。

小結：蘋果終於認真面對「手機過熱」問題？

從這次的均熱板設計可以看出，蘋果正在調整iPhone高階機種的定位，不再只是「強一點的日常手機」，而是向「行動遊戲機」甚至「AI 工作站」靠攏。對於經常打手遊、玩 3A大作或有AI應用需求的使用者來說，iPhone 17 Pro Max的散熱升級無疑是一大利多。

延伸閲讀：手機存儲空間告急？3招徹清理技巧秒學懂 128GB其實已很夠用（點擊連結看全文）

+ 19

【本文獲「T客邦」授權轉載。】