Android手機3年就想換？網民反駁：同價位旗艦機壽命沒輸過iPhone

iPhone 17即將問世，許多果粉期待不已，不過智能手機作為較貴的生活用品，有的人會等手機壽命用盡再換。最近有網友疑惑，自己的安卓（Android）手機用3年就想換了，難道安卓機比較容易壞嗎？



這名網友在PTT發文，他表示許多人都說iPhone可以用5年以上，但是安卓（Android）就比較容易壞，「我的安卓手機最長才用3年而已就覺得很爛要換，大家的安卓都用多久換掉」？

安卓手機真的比iPhone不耐用嗎（MOHI SYED＠pexels）

對此，眾網友紛紛留言分享使用經驗：

「我女友的哀鳳（iPhone）2年而已，已經卡成狗，各種APP開不起來、電量噴超快」

「（安卓）換電池可以一直戰到沒有支援，用十年沒有問題，不要大摔輕輕鬆鬆」

「（安卓）買旗艦款才用的久，中低階2年就卡了」



有些網友指出安卓手機使用壽命和維護方式有關：

「要懂得自己清暫存跟定期重新開機」

「我（手機）7、8年了，還活得好好的，把內建砍光順成狗」

「安卓旗艦使用年限大於蘋果哦」



有人在網絡上稱用了兩年的iPhone已經開始出現了各種問題（Tyler Lastovich＠pexels）

也有使用者認為，總是有人將安卓系列中，萬元附近的平價機跟iPhone相比，「如果是售價接近哀鳳（iPhone）的旗艦安卓，大概這10年來都沒輸過」。

