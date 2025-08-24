Redmi Note 15 Pro+實測公開　信號/續航/防護/性能/亮點一文看清

前言：小金剛系列7年如一的品質追求的新生者

2019年1月10日，紅米系列正式升級為小米獨立子品牌Redmi，首次品牌獨立發佈會便拿出了第一代的「小金剛」Redmi Note 7，這款手機憑藉出色的耐用性，超高的性價比一炮而紅，贏得了「品質典範」的美譽。

之後小金剛系列經過數次迭代，「小金剛」每一代都以其堅固耐用，經得起考驗的特性，逐漸成為了無數用戶信賴的品質保證的標誌。

如今，這塊金字招牌迎來了它的最新成員——Redmi Note 15 Pro系列。在這一次中，它帶來的變化比以往更激進，例如：在中端機上帶來了前所未有的北斗衛星通訊，7000mAh的超大電池，是Redmi手機歷史之最。

那麼，Note 15 Pro+的核心升級到底提升在哪呢？我們來一條條展現：

首先，耐用性能再次提升，Redmi首次搭載小米旗艦同款的龍晶玻璃和超韌玻纖背板，抗摔性能較上代提升了10倍，有效防止跌落時的裂紋，實測能通過2米，50次的花崗岩測試。

然後，防水性能擁有IP66+IP68+IP69+IP69K四重防水認證，能夠在各個方面提供長效而安心的防水防護。

還有，核心影像系統搭載了光影獵人 800 主攝和 2.5X 長焦鏡頭+超廣角，滿足用戶對多種場景拍攝的需求；

不得不提再次提起的：Redmi首款7000mAh的超大電池，是Redmi手機電池容量首次突破「7」字開頭大關。搭配90W閃充，能夠持久的續航體驗。

還沒完呢！Redmi首次搭載着的北斗衛星消息的功能，能夠在手機無基站網絡和WIFI的環境下，可以通過衛星發送和接受訊息。這次特殊的一點是，除了常規文字外，還支援額外的語音，圖片這兩種媒體。

以下是手機的具體參數表。看到這些，大家是不是已經十分心動了呢？接下來，我們就從開箱開始評測，從外觀到性能，一起一步步看看這台Note 15 Pro+，能夠有哪些精彩的表現吧。

Redmi Note 15 Pro+參數表

Redmi Note 15 Pro+參數表（快科技提供）

外觀：旗艦級雙面等深微曲+火山口懸浮大Deco

Redmi Note 15 Pro系列的外包裝依舊簡潔大氣，白色的主題色配上上方的超大的Note 15 Pro+ 的文字圖示，下方則是REDMI以及Hyperos的logo。

打開包裝，盒內除了用塑料膜包起來的手機本體外，配件是附帶的90W快充充電頭，6A數據線，黑色軟殼手機殼，取卡針等。

拿出手機本體，首先最引人注意的就是它的四邊微曲屏幕以及優雅的大R角設計。點亮屏幕，Redmi Note 15 Pro+搭載着6.83英寸，120hz的1.5K屏幕，高亮度DC調光+低亮度下的 3840Hz高頻PWM護眼調光，超窄的2.03mm的下巴，觀感驚豔。

+ 2

同時屏幕採用小米旗艦同款的發光材料，全局亮度能達到1800nits 峰值亮度，峰值亮度更是有3200nits，搭配上多場景的自適應調色補償算法。在正午，陽光直射的極端場景下也屏幕也有良好的可視性。

側邊可以看到，四等邊微曲的屏幕與背板在邊緣處自然過渡，不但視覺觀感看起來更薄，握持手感也是極佳。

上下雙方採用的是同檔更強的1115*2的對稱式立體雙揚聲器，通過HI-Res認證，杜比全景聲認證。還支援400%的超大音量，在視頻，音樂等表現下更佳。400%的鈴聲更是照顧老年群體的使用。

來到背面，Redmi Note 15 Pro +的背部採用玻纖背板，相機Deco採用的是中置的對稱圓角矩形的設計，50MP的主攝+50MP的長焦鏡頭+8MP的超廣角+高亮度的閃光燈。相機的詳細內容我們會在後文的影像測試中展開。

整體觀感上，這是一款沉穩導向的手機，但背部的較為誇張的相機模組也保留了一定時尚元素。它通過材質、線條和比例上的細節打磨，呈現出一種耐看而不花哨的設計語言。

頂級品質生存測試：信號、防護全拉滿

1. 信號與通信能力

Redmi Note 15 Pro搭載着旗艦級的通信能力，首次搭載小米澎湃T1S信號晶片，強化WIFI藍牙以及GPS性能；以及旗艦同款的Phase8L射頻架構搭配獨立N41信號放大器，信號能力較上一代提升了87%。

為了驗證官方所說的「旗艦通信能力」，我們在地下車庫進行實際信號測試。結果顯示，在多數手機出現信號格數明顯下降甚至降回4G信號的地方，Note 15 Pro+ 依舊能保持滿格5G信號，並且視頻通話和網頁加載都未出現明顯延遲。

Redmi Note 15 Pro+測速（快科技提供）

此外，Redmi Note 15 Pro+還支援無網通信能力。這意味着在沒有數據信號覆蓋的區域，比如深山、戈壁，手機依然可以進行公里級的無網通信，為你提供一份額外的安全保障。

Redmi Note 15 Pro+還有支援北斗衛星消息功能的版本，即使身處險境，也能通過衛星網絡發送求救訊息和位置圖文，這項功能預計會在11月上線。

2. 防水大滿貫：四重標準的硬實力

日常生活中，手機進水的場景比想象中多得多——雨天接電話、洗手枱邊刷視頻、海邊拍照，甚至是廚房裏的的水汽。

Note 15 Pro+ 通過了 IP66（防噴水）、IP68（防泡水）、IP69（防高溫高壓噴水），IP69K（複合長效防水）四重防水標準。

需要注意的是，這四重標準並非向下兼容的的關係，測試方法也不同，同時通過這四大標準認證意味着在多個方面的防水均達到頂級水準。並且通過一年的用戶模擬測試，保證長效的防水品質。

我們在實際測試中，先將手機在常溫水龍頭下沖洗，再直接放入 10 厘米深的水中靜置 10分鐘。測試結束後，擦乾機身，屏幕觸控、揚聲器外放、充電接口等功能均能正常工作。

3. 耐摔實力與結構解析：令人安心的一切

小金剛系列的「抗造」名聲不是說說而已，Note 15 Pro+ 在機身結構上做了不少細節強化。

屏幕正面首次搭載小米龍晶玻璃，抗摔性能可達上代的10倍，斷裂韌性也比上代提升41%，摔落情況下更不容易出現裂痕。

背面採用超韌的玻纖背板，比上代薄了28%，輕了36%的情況下，抗衝擊的能力卻提升了10倍以上。

內部設計中更是充滿巧思主板採用金剛架構，核心主板加厚並且在關鍵位置添加了L形鋼片，提升結構剛性。配合上中框採用的高強度鋁合金，整機的抗彎折性能達到驚人的70Kg。

內部的各大組件也添加了多級緩震架構：屏幕下方填充有緩衝泡棉以及證券高分子緩衝膠，各個關鍵器件也應用了泡棉與緩衝膠等材質，吸收落地瞬間的衝擊能量，保護手機與內部的元器件。

在實際摔落測試中，我們在，木板，瓷磚，花崗岩的地板上方1.2m的高度丟出。結果顯示，機身玻璃、背板均未出現破裂，手機依然完好無損，功能一切正常，令人驚歎。

這套由外到內的全方位防護體系，讓手機從「怕摔」變成了「能扛」，大大降低了日常使用中碎屏和損壞的幾率。

性能體驗：均衡流暢的核心驅動

Note 15 Pro+ 首發搭載了高通第四代驍龍7s處理器，採用先進的4nm工藝製造。CPU 由4*A720大核 +4*A520小核組成，主頻最高可達 2.7 GHz。提供性能動力。

性能釋放離不開散熱，Note 15 Pro+ 內部配備了5200mm2面積的「冰封循環冷泵」結構，搭配面積達到5954mm²的超大石墨散熱片，官方宣稱實現了3倍於VC均熱板的導熱能力提升，散熱表現超群。

接下來，我們來進行一系列的跑分以及遊戲測試，看看最新第四代驍龍7s以及散熱能力的效果如何

測試前，我們關閉了手機的內存拓展功能，同時開啟系統電池性能模式以及遊戲內的性能模式實測。

跑分測試

我們在室溫26°C的環境下，進行安兔兔跑分測試，在V10.5.2的版本下， 跑分總成績達到87萬分，CPU和GPU分數合計共51.5萬分。

閃存測試，在AndroBench測試中，順序讀取可達998.33MB/s、順序寫入972.56MB/s，隨機讀取181.46MB/s、隨機寫入185.54MB/s，隨機存儲這塊可以體現出來儲存晶片屬於UFS3.1的範圍內。

遊戲實測

在室內溫度為26°C的狀態下，wifi模式下採集《王者榮耀》，《和平精英》和《原神》的性能數據。

為了確保測試結果能夠充分反映手機在遊戲極致畫質下的運行狀態，我們統一將遊戲畫質設置為最高，並以畫質優先的策略鎖定最高幀率，為大家呈現最真實、最直觀的測試數據。

1. 《王者榮耀》

王者榮耀在這款機器上最高可開啟極致畫質+90幀模式，在這個畫質下，一局5v5天梯錄像回放下來，整體平均幀率為87.5幀，幀率波動指數1.1，在平常對線時期幀數較為穩定，但是一旦遇上大規模的團戰，還是會有掉幀的情況出現。

平均遊戲功耗為3.4W，平均每幀功耗為38.9mW。

一局遊戲下來，整機背部最高溫度為38.4°C。

2. 《和平精英》

《和平精英》也是老牌的手機遊戲了，在這款機器上我們開啟HDR高清+極致幀數模式。

一局經典模式遊戲實測下來，平均幀率59.8幀，幾乎是一條直線，非常的穩定流暢。

功耗平均3.46W，每幀功耗58mW。 背部最高溫度38.7°C。

3. 《原神》

最後，我們來點高壓測試，《原神》在這款主打體驗的中端機型上的表現如何呢？

我們直接開啟最高畫質+關閉動態模糊，在遊戲內高負載場景須彌城跑圖15分鐘，可以看到幀數不太理想，波動較為劇烈，最後下來平均幀數只有37.2幀，波動指數7.7。

遊戲時的平均功耗為5.15w，平均每幀的功耗為138mW。

跑圖結束，背部溫度可達43°C。

從熱成像的圖中，我們可以看出來，依靠着高效的散熱模組，晶片所產出的的熱量能夠比較均勻的分佈在手機周圍，提供更持久的性能釋放。

影像：算法全新升級的光影獵人800

Note 15 Pro+搭載着5000W主攝+5000W長焦+800W超廣角的組合，能夠全方面的覆蓋拍攝場景，下面我們來重點看看主攝和長焦的表現。

1. 主攝實力：光影獵人800 加持

Note 15 Pro + 主攝搭載了光影獵人800傳感器，擁有1/1.55英寸的大底，結合OIS光學防抖，即使在光線不足的環境下也能拍出清晰穩定的照片。

它支援原生HDR，能夠保留畫面高光和暗部的更多細節，實現更高的畫面動態範圍。此外，得益於雙原生ISO Fusion技術的加持，進一步提升了照片的純淨度和動態範圍，並支援RAW直出，為後期創作提供了更大的空間。

+ 1

在白天拍攝時，畫面整體清晰鋭利，天空層次和建築細節都能很好保留；拍攝近距離物體時，周圍的虛化效果表現良好，能夠重點突出聚焦的物體細節。

2. 夜景表現：光影過渡更細膩

夜間場景是最能檢驗手機影像實力的地方。Redmi Note 15 Pro+的相機中沒有專門的夜景模式，但在標準模式下檢測到環境較暗會自動開啟夜間算法。

+ 2

雖然沒有專門的夜景模式，但實際畫面效果相當不錯。 有些輕微的炫光痕跡，但畫面整體動態範圍較高，高光壓制良好，噪點控制得當。

3. 人像：自然深度的景深

2.5X 長焦鏡頭的加入，給 Note 15 Pro+ 帶來了更靈活的構圖選擇。在拍攝人像時，焦段能夠自然壓縮空間，虛化效果優秀。

整體來看，Note 15 Pro +的影像系統是穩紮穩打的硬件基礎，加上算法上的優化，讓它在白天、夜景、人像等多場景下都能給人穩定的體驗。

充電與續航：白天撐得住，晚上充得快

Redmi Note 15 Pro+採用小米第一代自研的矽碳材料的金沙江電池，擁有10%的超高矽含量，配上4.53V的高壓，845Wh/L的能量密度，讓整機電池容量達到了7000mAh。擁有超大電池容量的同時，手機配備上小米P3快充晶片，充電最高功率可達90W。

我們接下來對Note 15 Pro +進行實際的充電速度以及續航能力進行實際測試。

充電測試

在測試過程中，我們開啟了急速充電模式，經過測試，電量從1%開始充電，10分鐘電量達到30%，20分鐘充電至55%，超過一半了，30分鐘電量充到79%，50分鐘即可充至100%。

這樣的充電效率，對於一款擁有7000mAh超大電池容量的手機來說是極為迅速的，這種充電速度意味着，即使在前一天夜裏忘記充電，早晨出門前只剩下十幾分鍾，也迅速的能從「低電量預警」中恢復過來。

續航測試

對於續航測試，我們使用由快科技出品的專業的測試工具——電池狗狗進行測試。

在測試項目上，有CPU高壓、CPU多線程、AI識別、圖片瀏覽、視頻播放和網頁瀏覽等所有測試項目，從100%電量持續到剩餘20%，通過模擬用戶使用場景，最大程度還原真實負載，準確反映實際耗電情況。

測試期間，電池狗狗將會自動將屏幕的亮度調整為50%，並關閉自動亮度，音量調節到30%，確保測試標準統一。

經過電池狗狗不間斷測試，Redmi Note 15 Pro+的電量從100%消耗至20%，用時13小時17分鐘53秒。

經過折算滿電續航大約可以達到16小時37分鐘，推算下來可以達到電池狗狗續航榜單的前十名，再次刷新了Redmi手機的續航上限。

這樣的極強的續航成績，能夠保證一整天的隨意高強度使用，享受長時間無縫的使用體驗。

順帶一提，在電量即將耗盡時，手機會強制進入極限省電模式，保證最後的緊急時刻手機仍然能進行基礎的工作，若在此模式下主動退出，手機可能因電量不足直接關機。

總結：回歸生活，從容應對每一次意外

從Note 7開啟「小金剛」傳奇，到如今的Note 15 Pro+，小金剛系列始終在堅持一個樸素的方向：做一台能讓更多人放心用、不怕磕碰、不怕意外的好手機。

它依舊是那台不用小心翼翼對待的「小金剛」，但它已經不止於「耐用」，而是給用戶提供全方位體驗升級的選擇：

耐摔與防護：龍晶玻璃、加固中框、全方位緩震設計，讓手機在跌落時依舊可靠；支援多重防水標準，即使意外的落入水中也能從容應對。

屏幕與音效：在烈日下依舊清晰的高亮陽光屏，加上400%音量的立體聲揚聲器，讓日常娛樂和戶外使用更加從容。

相機體驗：光影獵人800與2.5X長焦，白天、夜景、人像都能穩定輸出，快捷的抓拍讓記錄生活的每一刻都更從容。

續航與充電：7000mAh超大電池帶來全天候安全感，90W的急速閃充與極限續航功能，讓電量焦慮不再是問題。

Redmi Note 15 Pro+ 的意義在於，它用實際行動詮釋了「品質」的真正內涵：好的品質，不只體現在能抵禦意外，更體現在每一項基礎體驗上的穩定可靠。 它面向的不僅僅是需要一部堅固耐用手機的用戶，更是那些追求極致性價比，希望在有限預算內獲得全方位無短板旗艦體驗的消費者。

因此，當你手握 Note 15 Pro+，面對生活中的「小意外」，你或許會發現，那種「心頭一緊」的感覺正在逐漸遠去。因為你知道，你手中的，不僅是一部手機，更是一個真正能讓你安心、從容應對各種挑戰的全能夥伴。

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】