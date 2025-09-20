手機續航競賽開啟下半場！大電池＋AI智能用電外　無感用電成趨勢

最近手機圈有個消息挺有意思：真我官方預告，即將發佈一款搭載15000mAh電池的概念手機。雖然這台機器大概率不會量產，但光是這個數字就足夠讓人咂舌——這已經快趕上一些小型充電寶的容量了。



當然，我們都知道，概念歸概念，真要塞進一台輕薄手機裏，還得考慮厚度、重量、散熱和安全性。但這個信號很明確：在百瓦快充已經普及、6000mAh+電池遍地走的今天，廠商們對「續航」的探索，依然沒有停下腳步。

從「充電5分鐘，刷劇兩小時」到「重度使用一整天」，手機的續航體驗這幾年提升得肉眼可見。可當大電池和快充逐漸成為標配，甚至有些機型開始「捲」到7000mAh以上，大家也開始好奇：接下來，手機續航還能怎麼玩？

1. 從「堆電池」到「管電池」

過去幾年，提升續航最直接的辦法就是——加電池。5000mAh不夠？那就上6000、7000，甚至更高。比如早前發佈的vivo Y500，就直接把電池幹到了8200mAh，配合90W快充，即使重度使用也能撐過一天。

VIVO Y500電池續航介紹（中關村在線提供）

更誇張的是，它還支援IP69+/IP69/IP68三重滿級防水，意味着哪怕泡水、高壓沖洗也不怕，對電池和整機的密封性、材料穩定性要求更高。這種「大電池+強防護」的組合，其實也反映出一個趨勢：用戶不再只關心「能用多久」，更在意「在各種環境下能不能穩定用」。

但電池不是無限能加的。再大的容量，也得考慮手感、散熱和機身厚度。於是，廠商們的思路也在變：與其一味堆硬件，不如讓系統更聰明地用電。

現在不少手機都加入了「智能充電」功能，能根據你的作息習慣，在夜間慢充保護電池健康，白天則快速補電。（OPPO官網）

比如現在不少手機都加入了「智能充電」功能，能根據你的作息習慣，在夜間慢充保護電池健康，白天則快速補電。後台調度也更精細了，哪些App該凍結、哪些服務可以延遲喚醒，系統會動態判斷。這些看不見的優化，其實比多塞500mAh更能延長實際使用時間。

2. 快充協議大一統

說到充電，還有一個變化很多人可能沒太注意：快充協議正在走向統一。

以前是「一家一個標準」：華為有SCP，OPPO有VOOC，小米有澎湃秒充協議，vivo有FlashCharge……結果就是，換台手機就得換充電頭，借別人的充電器還充不快。

OPPO的VOOC閃充技術宣傳圖（OPPO官方）

但現在不一樣了。越來越多的國產手機品牌開始支援UFCS、PPS這樣的公有協議。簡單說，就是不同品牌的手機和充電器，只要都支援UFCS、PPS，就能實現快充。

目前，華為、OPPO、vivo、榮耀、小米等主流廠商都已經接入，部分新機型甚至默認標配兼容多協議的充電頭。這意味着，未來你拿一個充電器，可能就能給全家人的手機都快充，再也不用為了「誰的充電頭充得快」而爭執了。

這種「互聯互通」的趨勢，本質上也是一種續航體驗的升級——不是讓手機更耐用電，而是讓充電變得更方便、更無感。

網友對OPPO Find X9系列即將支援55W PPS快充消息進行討論（中關村在線提供）

3. 續航的盡頭，是「無感用電」

其實回頭想想，我們真正焦慮的，從來不是「電量100%到0%能用多久」，而是「會不會突然沒電」、「充得方不方便」、「用久了電池衰不衰」。

所以未來的續航競爭，可能不再是「誰的數字更大」，而是誰能更好地解決這些實際痛點。

未來的續航競爭，可能不再是「誰的數字更大」，而是誰能更好地解決這些實際痛點。（小米官網）

比如，通過AI預測你的使用習慣，自動調節性能和後台；通過更開放的快充協議，讓充電像連Wi-Fi一樣方便；通過新材料和新封裝技術，讓大電池不再厚重、更耐用。

甚至，手機未來可能不只是「用電設備」，還能成為你數字生活裏的「能源中轉站」——給耳機、手錶反向充電，甚至在戶外應急時給其他設備供電。

真我那個15000mAh的概念機，更像是一個信號彈：廠商們對續航的探索，遠沒到終點。

當參數競賽逐漸進入深水區，真正的較量，已經開始轉向體驗、協同和長期使用價值。也許再過一兩年，我們回頭看，會發現現在的「大電池+快充」只是續航進化的上半場。

而下半場，才剛剛開始……

